FOTO:Fotografije leta 2019 (1. del)  

Fotografije leta 2019 (1. del)

Izbor najboljših fotografij od januarja do julija 2019, ki so jih ustvarili fotografi tujih agencij po svetu.

Januar 2019. Potapljačica Ramsey plava ob velikem belem morskem psu ob obali Oahuja na Havajih. Veliki beli morski psi so izjemno redki na Havajih in ta primerek je eden največjih opaženih na tem območju. Populacija morskih psov okoli Havajev upada in ni zakonov, ki bi ščitili morske pse pred lovom zaradi plavuti. Raziskovalna skupina OneOceanDiving preučuje vedenje morskih psov in ljudi poučuje, kako se izogniti neugodnim interakcijam. Njihova raziskava in delo sta namenjena zmanjševanju smrtnih žrtev, povezanih z morskimi psi, in izobraževanju drugih o pomenu morskih psov. FOTO: @juansharks/juan Oliphant/AFP