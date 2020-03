Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in hkrati vsebinsko močne fotografije tedna od doma in iz sveta po izboru uredništva Delo.si.

Julianu Assangeu v ZDA grozi do 175 let zapora, toženec pa je že sedaj v slabem psihičnem stanju. V njegovo podporo po svetu potekajo protesti, tudi pred britanskim veleposlaništvom v Ljubljani, kjer so protestniki /zahtevali osvoboditev ustanovitelja Wikileaksa ter opozarjali na pomen svobode medijev in govora. Resnico je treba širiti in javnost ima pravico, da je obveščena o delovanju vlad, so pozivali. FOTO: Daniel Leal-olivas/Afp