FOTO:Fotografije tedna  

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in hkrati vsebinsko močne fotografije tedna od doma in iz sveta po izboru uredništva Delo.si.

Zagreb je prizadel potres z močjo 5,5 stopnje po Richterjevi lestvici. V trenutku, ko je Zagreb stresel potres, so štiri nosečnice prišle na tamkajšnjo kliniko za ženske bolezni Petrova in čakale na porod. Potres je uničil tudi zdravstveno infrastrukturo, panika je zavladala v trenutku, kajti stara zgradba, v kateri je porodnišnica, se je dobesedno stresala zaradi jakosti potresa. A dežurno medicinsko osebje se je odzvalo neverjetno prisebno in štiri bodoče mamice so namestili v vozila, kjer so počakale, dokler niso uredili improvizirane porodnišnice na oddelku za ginekološko onkologijo. FOTO: Antonio Broni/Reuters