Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in hkrati vsebinsko močne fotografije tedna od doma in iz sveta po izboru uredništva Delo.si.

Deklica iz staroselskega ljudstva v brazilski skupnosti Wakiru, zahodno od Manausa, v zvezni državi Amazonas, k sebi stiska njenega hišnega ljubljenčka lenivca. Po besedah poglavarja skupnosti enajst ljudi kaže simptome COVID-19. Lokalne in državne vlade so izjavile, da staroselcem ne bodo pomagale, zato se obračajo na predznanje o naravi in naravnem zdravljenju. FOTO: Ricardo Oliveira/Afp