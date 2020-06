Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in hkrati vsebinsko močne fotografije tedna od doma in iz sveta po izboru uredništva Dela.

Na ulice britanske prestolnice so se podali nasprotniki rasizma in skrajno desne skupine. Med demonstracijami je protestnik pretepenega in poškodovanega udeleženca na rami odnesel proti varnostikom v bližini postaje Waterloo v Londonu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters