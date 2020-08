FOTO:Fotografije tedna

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in iz sveta po izboru uredništva Dela.

Beloruski podporniki opozicije, ki jih je policija aretirala na protivladnih shodih, kažejo na lastni koži sledi policijske brutalnosti, ko so bili zgodaj zjutraj izpuščeni iz zapora v Minsku. V beloruski prestolnici se je znova zbralo več deset tisoč protestnikov, ki zahtevajo Lukašenkov odhod in konec policijskega nasilja. Medtem ko se v medijih in na družbenih omrežjih vrstijo poročila o prekomerni uporabi sile zoper demonstrante in pridržane, protestniki vztrajajo na ulicah. FOTO: Sergei Gapon/Afp