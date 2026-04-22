Milijon grškim družinam po 150 evrov na otroka

Grška konservativna vlada je napovedala posebna izplačila starejšim in družinam z otroki ter podaljšanje subvencije za gorivo za kmete, da bi omilila krizo zaradi visokih življenjskih stroškov.

Pomoč v vrednosti več sto milijonov dolarjev je bila napovedana ob glasovanju v parlamentu o odvzemu imunitete pred kazenskim pregonom 13 poslancem, obtoženim vpletenosti v škandal s prevarami pri subvencijah Evropske unije.

Zaradi višjih cen energije, ki so posledica vojne na Bližnjem vzhodu, je letna inflacija v Grčiji marca dosegla 3,9 odstotka. »Težke mednarodne razmere še povečujejo že tako veliko breme življenjskih stroškov za naša gospodinjstva,« je ob predstavitvi ukrepov dejal premier Kiriakos Micotakis.

Kiriakos Micotakis je napovedal izredne ukrepe. FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Napovedal je, da bo vsaka družina junija prejela posebno izplačilo 150 evrov na otroka in da bo do ukrepa upravičenih skoraj milijon družin. Micotakis je dodal, da se bo letno izplačilo upokojencem z nizkimi pokojninami in invalidom povečalo na 300 evrov. Subvencija za dizelsko gorivo za kmete v višini 20 centov na liter, ki je bila napovedana marca, je bila podaljšana, prav tako subvencija za gnojila v višini 15 odstotkov od plačane cene, je dejal Micotakis.