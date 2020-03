Grčija ima domnevno skrivni, nelegalni center za zavračanje migrantov

AFP Številni begunci še zmerom čakajo na vzhodnih mejah Grčije. FOTO: Ozan Kose/Afp

Z »zunajsodnim centrom« naj bi skušali preprečiti ponovitev migrantske krize iz leta 2015, navaja New York Times. V Atenah se na te zapise New York Timesa še niso odzvali. So pa doslej zavračali vse obtožbe, da izvajajo nasilna vračanja beguncev, ne da bi opravili zahtevane postopke.New York Times sicer trdi, da so obstoj tovrstnega tajnega centra potrdili tudi satelitski posnetki. Sklicuje se tudi na poročila beguncev, ki so šli skozenj. Postavljen naj bi bil v bližini vasi Poros.Tudi ekipa francoske tiskovne agencije AFP z območja na grško-turški meji poroča, da so videli vojake, kako so naložili begunce v vojaška vozila. Neoznačena vozila pa da pobirajo prebežnike, ki se jim je, kljub nasilju grške policije in vojske, uspelo prebiti v državo.Turški predsednikje Grčijo danes obtožil, da na meji izvaja nacistične metode. Med drugim je pokazal posnetke, ki naj bi dokazovali, da so grški policisti pretepli in ranili več beguncev, jim pobrali njihove osebne predmete ter jih poslali nazaj na turško stran meje zgolj v spodnjicah. V Atenah so doslej vse tovrstne obtožbe zanikali.Prihaja pa tudi do stikov med grškimi in turškimi varnostnimi organov. Grške oblasti so danes sporočile, da je v bližini otoka Kos na meji s Turčijo v Egejskem morju turški patruljni čoln namerno zadel grško plovilo. Do incidenta naj bi prišlo v grških vodah, pri tem pa je nastala le gmotna škoda, poroča nemška tiskovna agencija dpa.