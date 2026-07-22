Mlajšim od 17 let prepovedali vožnjo z e-skiroji, tudi globe višje

Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament v torek sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev, za kršitve pravil pa uvaja visoke globe, poročajo grški mediji.

Ministrstvo za promet je predlog zakona vložilo po vrsti hudih nesreč, tudi smrtonosnih, v katere so bili vpleteni otroci na e-skirojih. Izpostavilo je, da želijo z zaostritvijo pravil za uporabo e-skirojev, ki jih je na grških ulicah vse več, povečati prometno varnost in zaščititi življenja, predvsem otrok.

Najpomembnejša novost je, da mlajši od 17 let v cestnem prometu od zdaj ne bodo smeli uporabljati električnih skirojev.

Kogar bodo pri tem ujeli, bo moral plačati 150 evrov kazni. Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, bo moralo plačati tisoč evrov kazni. Tako visoka kazen je predvidena tudi za podjetja, ki bodo mladoletnikom e-skiroje prodala ali jim ga bodo zagotovila kako drugače. Pred prodajo ali izposojo bodo morali preveriti starost, poroča grški časnik Kathimerini.

Nova je tudi obveznost sklenitve zavarovanja civilne odgovornosti. Potrdilo o zavarovanju skupaj z osebnim dokumentom bodo morali vozniki imeti ves čas pri sebi. Brez zavarovanja bodo morali plačati 250 evrov globe. FOTO: Jure Eržen

Tudi za odrasle višje globe

Tudi za odrasle bo vožnja precej dražja. Na cestah, kjer velja omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro ali več, in so električni skiroji prepovedani, so v primeru vožnje z njimi globo s sedanjih 30 povišali na 350 evrov.

Nova je tudi obveznost sklenitve zavarovanja civilne odgovornosti. Potrdilo o zavarovanju skupaj z osebnim dokumentom bodo morali vozniki imeti pri sebi. Brez zavarovanja bodo morali plačati 250 evrov globe.

V prihodnje ne bo milosti niti za nepravilno parkirane e-skiroje. Če bodo ti blokirali pločnike ali prehode za pešce, jih bodo lahko odstranili. Plačati bo treba tudi kazen v višini od 40 do 80 evrov. Tisti, ki bodo vozili brez čelade ali bodo med vožnjo gledali v mobilne telefone ali nosili slušalke, lahko pričakujejo kazen med 40 in 150 evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vozniki e-skirojev morajo sicer v Grčiji že zdaj med vožnjo nositi čelade in ne smejo peljati potnikov.

Grška vlada se je z zaostritvijo ukrepov odzvala na občutno povečanje števila nesreč s temi prevoznimi sredstvi. Iz bolnišnic so namreč v zadnjem času poročali o vse več voznikih e-skirojev, ki so bili v več primerih hudo poškodovani. Med njimi so bili predvsem mladoletniki in tudi turisti.

Vlada meni, da mladi še niso usposobljeni za promet na cesti in na splošno podcenjujejo e-skiroje, saj jih vozijo tako hitro in nevarno »kot v videoigri«.