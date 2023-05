Grčija po volilni zmagi konservativcev na poti k novim volitvam

Kljub prepričljivi zmagi konservativne stranke Nova demokracija premiera Kiriakosa Micotakisa na nedeljskih parlamentarnih volitvah se v Grčiji verjetno obetajo nove volitve. Stranki je namreč zmanjkalo nekaj sedežev za večino, s katero bi lahko vladala sama, Micotakis pa je že v nedeljo namignil na zavrnitev možnosti oblikovanja koalicije.

Na podlagi končnih rezultatov je Micotakisova Nova demokracija osvojila 40,8 odstotka glasov, za večino pa bi jih potrebovala 45 odstotkov. Njena glavna tekmica, levičarska Siriza nekdanjega premierja Aleksisa Ciprasa, je prejela 20 odstotkov glasov, tretjeuvrščena socialistična stranka Pasok pa 11,5 odstotka. Volilna udeležba je bila 61-odstotna.

Premalo glasov, da bi stranka vladala sama

V novi sestavi 300-članskega grškega parlamenta bi Novi demokraciji pripadlo 146 sedežev, kar ni dovolj za to, da bi stranka vladala sama. Micotakis je že pred volitvami zavrnil možnost oblikovanja koalicijske vlade, v nedeljo pa je dejal, da si Grki »želijo močno vlado s štiriletno perspektivo« in da izid volitev »kliče k temu, da pospešijo proces dokončne vladne rešitve«.

Grška predsednica Katerina Sakelaropulu bo aktualnemu premieru zdaj ponudila mandat za oblikovanje koalicije, ki pa ga bo verjetno zavrnil. Nato ga bo posredovala naslednjima dvema strankama, in če tudi to ne bo uspelo, bo do novih volitev sestavila prehodno vlado, poroča britanski BBC.

Nove volitve bi predvidoma izvedli 25. junija ali 2. julija. Na njih bodo veljala drugačna pravila, po katerih zmagovalec dobi dodatnih do 50 sedežev v parlamentu, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP. Glede na rezultate nedeljskih volitev je v tem primeru zagotovljena zmaga Nove demokracije.

Ljudje so pripravljeni na velike reforme

Medtem grški mediji danes analizirajo presenetljivo jasen izid volitev, saj so predvolilne napovedi kazale na tesen boj. »Ideoloških tabujev ni več – državljani volijo najboljšega možnega menedžerja ne glede na ideologijo in politično usmeritev,« je, denimo, zapisal konservativni dnevnik Kathimerini in dodal, da rezultat kaže, da so ljudje pripravljeni na velike reforme.

Kdo ima na vesti Aleksisa Ciprasa? pa se je glasil vprašujoč naslov časopisa Kontra News, povezanega s Sirizo. Ob tem je kot vzrok za hud volilni poraz Sirize navedel pomanjkljivosti v volilni kampanji, na primer to, da je Cipras nekaj dni pred glasovanjem v intervjuju govoril o velikem povišanju davkov in prispevkov za samozaposlene, poroča nemška tiskovna agencija DPA.