Grčija ponuja 5 tisoč evrov, če se preselite na oddaljeni otok

Grčija želi na otoku Kastelorizo, ki je najbolj oddaljen od celinskega dela države, hkrati pa le dva kilometra oddaljen od Turčije, povečati število stalnih prebivalcev. Predstavili so zanimivo ponudbo, za vsako gospodinjstvo, ki že živi na otoku ali se nanj preseli, bodo namenili pet tisoč evrovfinančne spodbude letno ter dodatnih tisoč evrov za vsakega otroka.

Otok Kastelorizo je najbolj oddaljen otok od celinskega dela države, hkrati pa le dva kilometra oddaljen od Turčije. Fotografija je simbolična. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Osnovni pogoj za pridobitev denarja je vsaj enoletno bivanje na otoku, izplačani zneski pa bodo oproščeni davkov in izvršb, navaja spletni portal blic.rs. Prva izplačila za že stanujoče prebivalce otoka so načrtovana za začetek leta 2027, za nove priseljence pa za leto kasneje.

Enako finančno spodbudo v višini pet tisoč evrov letno bodo prejeli tudi javni uslužbenci, pripadniki varnostnih služb in oboroženih sil, ki delajo na otoku, še poroča srbski portal.

Vlada premiera Kiriakosa Micotakisa ob tem načrtuje 37 infrastrukturnih projektov v skupni vrednosti približno 27 milijonov evrov. Naložbe so namenjene reševanju težav s stanovanji, zdravstveno oskrbo, prevozom, urejanjem pristanišča ter vodovodne in kanalizacijske mreže.

Pomen otoka

Otok Kastelorizo. FOTO: Delo Infografika

Miniaturen in slikovit sredozemski otok Kastelorizo je bil v preteklosti že jabolko spora. Nekoč je predstavljal del Italije, po pariški mirovni pogodbi pa je pripadel Grčiji. Na nekaj manj kot 12 kvadratnih kilometrih prebiva manj kot 600 prebivalcev.

Od turške obale je oddaljen le dva kilometra, medtem ko ga od celinske Grčije loči okoli 600 kilometrov. In vendar ima za Grčijo velik geostrateški pomen. Omogoča ji, da si lasti pravico do izrabe naravnih bogastev večje površine Sredozemskega morja.