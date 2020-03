FOTO:Grčija začasno ukinja možnost azila

Zaradi obljub turških medijev in politikov, da je meja odprta, več deset tisoč ljudi tabori v mrazu pred zastraženimi grškimi mejami. FOTO: Bulent Kilic/AFP

Tisoče beguncev čaka pred zaprto grško mejo. Grška policija čez mejo iztreljuje solzivec. FOTO: Bulent Kilic/AFP

Kljub poostrenemu nadzoru je čolnu s 27 begunci iz Gambije in Konga uspelo pristati na obali Lezbosa.

FOTO: Aris Messinis/AFP

Po tem, ko je turški predsedniksporočil, da Turčija milijonom beguncev, ki jih je zadrževala na poti proti Evropi, odpira svoje meje z Grčijo in Bolgarijo, je Evropska unija poostrila nadzor nad mejami Grčija je s pomočjo Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex med koncem tedna onemogočila prehod meje že več kot 10.000 beguncem. Tisoči v mrzlem vremenu, brez hrane in strehe nad glavo taborijo, ujeti pred zaprtimi mejami.Premierje v nedeljo zvečer po twitterju sporočil, da Grčija uvaja stanje izrednih razmer in da en mesec ne bo več sprejemala prošenj za azil, begunce pa je posvaril, naj ne poskušajo vstopiti v Grčijo, saj jih bodo zavrnili. Za pomoč je zaprosil evropsko komisijo, ki na podlagi izrednih razmer zaradi nenadnih migracij lahko sprejme začasne posebne ukrepe.CNN poroča, da je grška policija številnim beguncem, ki so poskušali vstopiti v državo, domnevno razbila mobilne telefone, raztrgala osebne dokumente, jih pretepla in vrnila nazaj v Turčijo.Kljub izrednemu nadzoru na mejah je približno petsto beguncem s čolni uspelo pripluti na Lezbos, kjer sicer že več dni potekajo protesti proti prisotnosti beguncev ter nasilni spopadi med otoškim prebivalstvom in policijo.Po poročanju časopisa Guardian so otočani poskušali preprečiti vplutje čolnov z begunci in nanje kričali, naj se vrnejo v Turčijo. Na cestah proti zloglasnemu begunskemu taborišču Moria so postavili zapore, s čimer so begunce prisilili, da so ostali v pristanišču, pretepli pa so tudi več aktivistov, ki so v katastrofalnih razmerah beguncem poskušali nuditi humanitarno pomoč.Erdoğan se je odločil uporabiti begunce kot orožje za pritisk na Evropsko unijo, ker je sirska vojska v provinci Idlib, ki jo ob podpori turške vojske obvladujejo džihadistične milice, v zračnem napadu na upornike ubila tudi 33 turških vojakov . Stanje v Idlibu se kljub temu ne umirja, včeraj je turška vojska sestrelila dve sirski vojaški letali.