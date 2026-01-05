  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Danska premierka Trumpu o Grenlandiji: Jasno smo povedali, da nismo naprodaj

    Premierka je dejala, da ZDA niti nimajo nobene pravice priključiti katere koli od treh držav v danskem kraljestvu.
    Premierka je dejala, da je Danska – in s tem tudi Grenlandija – članica Nata in zajeta v varnostna jamstva zavezništva. FOTO: Marko Djurica Reuters
    Premierka je dejala, da je Danska – in s tem tudi Grenlandija – članica Nata in zajeta v varnostna jamstva zavezništva. FOTO: Marko Djurica Reuters
    R. I.
    5. 1. 2026 | 09:42
    5. 1. 2026 | 09:42
    3:44
    Ameriški predsednik Donald Trump že nekaj časa glasno govori o tem, da si želi največji otok na svetu: Grenlandijo. Danska premierka Mette Frederiksen je Trumpa zdaj pozvala, da naj »preneha z grožnjami« o prevzemu Grenlandije, poroča BBC.

    Premierka je dejala, da nima nobenega smisla govoriti o tem, da bi ZDA prevzele Grenlandijo: »Niti nimajo nobene pravice priključiti katere koli od treh držav v danskem kraljestvu.«

    Njene izjave so sledile objavi Katie Miller, žene enega izmed Trumpovih svetovalcev Stephena Millerja, ki je na družbenem omrežju objavila zemljevid Grenlandije v barvah ameriške zastave z napisom »kmalu«.

    Trump je možnost, da bi Grenlandija postala del ZDA, večkrat izpostavil, pri čemer se je skliceval na njen strateški položaj in bogastvo mineralnih surovin, po izjavah Frederiksenove pa je svoje trditve še zaostril.

    PREBERITE ŠE -> Grenlandija, epicenter nove hladne vojne

    V izjavi, objavljeni na spletni strani danske vlade, je Frederiksenova poudarila, da ZDA nagovarja »zelo neposredno«. Dejala je, da je Danska – in s tem tudi Grenlandija – članica Nata in zajeta v varnostna jamstva zavezništva. Pojasnila je tudi, da ima Danska z ZDA že sklenjen obrambni sporazum, ki Ameriki omogoča dostop do Grenlandije, ter da je okrepila naložbe v varnost na Arktiki.

    Mette Frederiksen. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    Mette Frederiksen. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

    Jasno smo povedali, da nismo naprodaj

    »Zato Združene države odločno pozivam, naj prenehajo z grožnjami zgodovinsko tesni zaveznici ter drugi državi in drugemu ljudstvu, ki sta zelo jasno povedala, da nista naprodaj,« je dejala.

    Nekaj ur pozneje je Trump na krovu letala Air Force One cilj znova ponovil, kot poroča BBC, da Grenlandijo potrebujejo z vidika nacionalne varnosti zaradi njenega strateškega položaja in bogatih zalog mineralov, pomembnih za visokotehnološke panoge.

    Danski veleposlanik v ZDA je že prej na objavo Katie Miller odgovoril s »prijaznim opomnikom«, da sta državi zaveznici, ter poudaril, da Danska pričakuje spoštovanje svoje ozemeljske celovitosti.

    Nedavna odločitev Trumpove administracije o imenovanju posebnega odposlanca za Grenlandijo je na Danskem sprožila ogorčenje.

    Čeprav večina Grenlandcev podpira postopno osamosvojitev od Danske, javnomnenjske raziskave kažejo izrazito nasprotovanje priključitvi Združenim državam. FOTO: Boštjan Videmšek 
    Čeprav večina Grenlandcev podpira postopno osamosvojitev od Danske, javnomnenjske raziskave kažejo izrazito nasprotovanje priključitvi Združenim državam. FOTO: Boštjan Videmšek 

    Ameriški predsednik tudi v preteklosti ni izključil uporabe sile za zagotovitev nadzora nad Grenlandijo, velikim arktičnim otokom.

    Izmenjava izjav sledi sobotni obsežni ameriški vojaški operaciji proti Venezueli, v kateri so zajeli predsednika Nicolása Madura in njegovo ženo ter ju prepeljali v New York. Trump je nato dejal, da bodo ZDA »upravljale« Venezuelo in da bodo ameriška naftna podjetja »začela ustvarjati prihodke za državo«.

    Nasprotovanje priključitvi ZDA

    Grenlandija, ki ima približno 57.000 prebivalcev, ima od leta 1979 obsežno samoupravo, čeprav obramba in zunanja politika ostajata v pristojnosti Danske. Čeprav večina Grenlandcev podpira postopno osamosvojitev od Danske, javnomnenjske raziskave kažejo izrazito nasprotovanje priključitvi Združenim državam.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Krize

    Čas večnih vojn: krize v žarišču

    Krize in vojne v letu 2026: Od Gaze do Sudana, od Ukrajine do Jemna, od Venezuele do Tajvana
    Boštjan Videmšek 2. 1. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Arktični apetiti

    Trumpov človek na Grenlandiji

    ZDA hočejo največji otok sveta, Danska protestira. »Kitajci uporabljajo tamkajšnje plovne poti, vemo, da se Rusi oborožujejo.«
    Barbara Kramžar 22. 12. 2025 | 11:23
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Grenlandija bo postala plen sovražnih zveri

    Evropska unija naj se prebudi in prizna samostojno Grenlandijo ter z njo začne pogajanja, sicer bo ta rudninsko bogat otok postal plen sovražnih držav.
    6. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Kaj srečanje Trumpa in Putina lahko prinese Ukrajini, Evropi in svetu?

    Malo verjetno je, da bodo z Aljaske prišle dobre novice. Bližnjic do rešitve ni, menita dr. Matjaž Nahtigal in dr. Klemen Grošelj.
    Novica Mihajlović 14. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Tenis
    Tik pred OP Avstralije

    Đoković zapustil lastno Združenje profesionalnih teniških igralcev

    Organizacija je marca lani sprožila pravni postopek proti teniškim vodstvenim organom, vključno z ATP, WTA in Mednarodno agencijo za integriteto tenisa.
    5. 1. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ozemeljski apetiti

    Danska premierka Trumpu o Grenlandiji: Jasno smo povedali, da nismo naprodaj

    Premierka je dejala, da ZDA niti nimajo nobene pravice priključiti katere koli od treh držav v danskem kraljestvu.
    5. 1. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump Putinu ne verjame, da so napadli njegovo rezidenco

    Trump je po pogovoru s Putinom sprva kritiziral Ukrajino zaradi domnevnega napada, a so pri Cii nato ugotovili, da Ukrajina ni ciljala rezidence.
    5. 1. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vesna Vuk Godina: Naša družba ljubezni žal ni naklonjena

    Z antropologinjo o tem, zakaj ljubezen ni vedno emancipatorna in zakaj je največja modrost v tem, da jo znamo usmeriti drugam – v delo, ustvarjanje in skupnost.
    Nika Vistoropski 5. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Vodilni ekipi Colorado in Dallas nepričakovano izgubili

    Colorado z 69 točkami z uvodnih 41 tekem ostaja druga najuspešnejša ekipa v zgodovini lige. V sezoni 1999/2000 je Boston zbral zbral 73 točk.
    5. 1. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

