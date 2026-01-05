Danska premierka Trumpu o Grenlandiji: Jasno smo povedali, da nismo naprodaj

Ameriški predsednik Donald Trump že nekaj časa glasno govori o tem, da si želi največji otok na svetu: Grenlandijo. Danska premierka Mette Frederiksen je Trumpa zdaj pozvala, da naj »preneha z grožnjami« o prevzemu Grenlandije, poroča BBC.

Premierka je dejala, da nima nobenega smisla govoriti o tem, da bi ZDA prevzele Grenlandijo: »Niti nimajo nobene pravice priključiti katere koli od treh držav v danskem kraljestvu.«

Njene izjave so sledile objavi Katie Miller, žene enega izmed Trumpovih svetovalcev Stephena Millerja, ki je na družbenem omrežju objavila zemljevid Grenlandije v barvah ameriške zastave z napisom »kmalu«.

Trump je možnost, da bi Grenlandija postala del ZDA, večkrat izpostavil, pri čemer se je skliceval na njen strateški položaj in bogastvo mineralnih surovin, po izjavah Frederiksenove pa je svoje trditve še zaostril.

PREBERITE ŠE -> Grenlandija, epicenter nove hladne vojne

V izjavi, objavljeni na spletni strani danske vlade, je Frederiksenova poudarila, da ZDA nagovarja »zelo neposredno«. Dejala je, da je Danska – in s tem tudi Grenlandija – članica Nata in zajeta v varnostna jamstva zavezništva. Pojasnila je tudi, da ima Danska z ZDA že sklenjen obrambni sporazum, ki Ameriki omogoča dostop do Grenlandije, ter da je okrepila naložbe v varnost na Arktiki.

Mette Frederiksen. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Jasno smo povedali, da nismo naprodaj

»Zato Združene države odločno pozivam, naj prenehajo z grožnjami zgodovinsko tesni zaveznici ter drugi državi in drugemu ljudstvu, ki sta zelo jasno povedala, da nista naprodaj,« je dejala.

Nekaj ur pozneje je Trump na krovu letala Air Force One cilj znova ponovil, kot poroča BBC, da Grenlandijo potrebujejo z vidika nacionalne varnosti zaradi njenega strateškega položaja in bogatih zalog mineralov, pomembnih za visokotehnološke panoge.

Danski veleposlanik v ZDA je že prej na objavo Katie Miller odgovoril s »prijaznim opomnikom«, da sta državi zaveznici, ter poudaril, da Danska pričakuje spoštovanje svoje ozemeljske celovitosti.

Nedavna odločitev Trumpove administracije o imenovanju posebnega odposlanca za Grenlandijo je na Danskem sprožila ogorčenje.

Čeprav večina Grenlandcev podpira postopno osamosvojitev od Danske, javnomnenjske raziskave kažejo izrazito nasprotovanje priključitvi Združenim državam. FOTO: Boštjan Videmšek

Ameriški predsednik tudi v preteklosti ni izključil uporabe sile za zagotovitev nadzora nad Grenlandijo, velikim arktičnim otokom.

Izmenjava izjav sledi sobotni obsežni ameriški vojaški operaciji proti Venezueli, v kateri so zajeli predsednika Nicolása Madura in njegovo ženo ter ju prepeljali v New York. Trump je nato dejal, da bodo ZDA »upravljale« Venezuelo in da bodo ameriška naftna podjetja »začela ustvarjati prihodke za državo«.