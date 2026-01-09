  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Voditelji Grenlandije in Danske so v šoku. Ali predsednik misli resno?

    Kot vedno je tudi tokrat pri Trumpu težko ugotoviti, kako resni so njegovi nameni. Do zdaj je ponudil pester nabor razlogov, zakaj si želi arktično ozemlje.
    Vse glasnejše so govorice, da ameriška administracija pripravlja sporazum, ki naj bi ga predložila Grenlandiji. FOTO: Odd Andersen/AFP
    Galerija
    Vse glasnejše so govorice, da ameriška administracija pripravlja sporazum, ki naj bi ga predložila Grenlandiji. FOTO: Odd Andersen/AFP
    The Economist
    9. 1. 2026 | 05:00
    7:16
    A+A-
    Zdi se, da apetitov Donalda Trumpa na zahodni polobli ni mogoče potešiti. Le dan po tem, ko je ugrabil Nicolása Madura, avtoritarnega voditelja Venezuele, je Trump svoj pogled že usmeril na svojo naslednjo tarčo: Grenlandijo. »Grenlandijo potrebujemo z vidika nacionalne varnosti,« je 4. januarja novinarjem na krovu letala Air Force One povedal predsednik. Njegovi zavezniki so to sporočilo hitro razširili. Vplivni svetovalec Stephen Miller je zatrdil, da je ameriški nadzor nad Grenlandijo nujen za zaščito Arktike in obrambo interesov Nata. Do 6. januarja je Bela hiša že odkrito namigovala, da uporaba sile ni izključena, saj da predsednik razmišlja o »različnih možnostih« za uresničitev tega cilja – in da je uporaba oboroženih sil »vedno ena izmed možnosti«. Državni sekretar Marco Rubio ...

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    UNFCCC

    Bruselj: Umik ZDA iz temeljne podnebne pogodbe »obžalovanja vredna« odločitev

    Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da država izstopa iz UNFCCC ter še več deset svetovnih organizacij in pogodb.
    8. 1. 2026 | 11:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nemški kancler Merz ni izključil napotitve vojakov v Ukrajino

    Kakršnakoli udeležba nemške vojske pri zagotavljanju miru bo povod za burne razprave.
    Barbara Zimic 8. 1. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    ZDA ponavljajo: narekovale bodo odločitve začasnim voditeljem Venezuele

    Donald Trump se bo v petek srečal s šefi naftnih podjetij in jih pozval, naj izvajajo njegovo vizijo vlaganja v energetsko infrastrukturo Venezuele.
    8. 1. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Trumpov strah in sovraštvo do Evrope

    Razlog za obstoj povojne evropske enotnosti je bil preprečiti vznik nove vojne tako, da so nacionalistične ognje nadomestili komercialni interesi.
    Project Syndicate 8. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Tristokilogramski sef izruvali iz tal, tatovi so stari znanci policije

    Osumljenci so iz hiše v Dragomerju ukradli sef, v njem pa za milijon evrov zlata, srebra in denarjač.
    Tanja Jakše Gazvoda 8. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrla je Saša Šega Jazbec

    Zatem ko je desetletja delala z neozdravljivo bolnimi, je sama postala onkološka bolnica. Zavzemala se je za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.
    8. 1. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Obalna hitra cesta

    Po ukinitvi vinjet več plusov kot minusov, prihodki Darsa nižji

    Ukinitev vinjet ima posledice: nekoliko nižje prihodke Darsa in predvsem nižjo dovoljeno hitrost na cesti, ki so jo iz hitre prekategorizirali v glavno.
    Boris Šuligoj 8. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    GrenlandijaDanskaZDADonald TrumpDelo Globaltuji članki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Z Michaelom Jordanom so zmagovali, zdaj ne morejo niti na igrišče

    Tekma lige NBA med Chicagom in Miamijem je bila zaradi vdora vode v United Center v Chicagu odpovedana. Trener Indiane Rick Carlisle je prišel do 1000. zmage.
    Nejc Grilc 9. 1. 2026 | 07:25
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nasa

    Prva evakuacija astronavtov iz vesolja zaradi njihovih zdravstvenih težav

    Zaradi varovanja osebnih podatkov agencija ni navedla, kateri član posadke ima zdravstvene težave in kakšne.
    9. 1. 2026 | 07:07
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Aleš Smrekar: Pet. Tudi kakšna zlata. Ne samo ena.

    Štiri zaporedne sobote bodo na TVS gledalce ogrevali s predolimpijskimi oddajami Vse naše igre. Vodil jih bo Aleš Smrekar, ki ga bolj poznamo z radijskih valov, v goste prihajajo znani slovenski zimski športniki, studijski bend pa bo preigraval uspešnice iz časov različnih olimpijskih uspehov.
    9. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična nesreča pred osnovno šolo

    Tragična nesreča pred osnovno šolo: je deček prišel v mrtvi kot?

    Tragedija se je zgodila v sredo po koncu pouka pred OŠ Šmartno pri Litiji.
    Aleksander Brudar 9. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Razno
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Rahli zdrobovi žličniki

    Glede na sestavine in sam postopek se zdijo precej preprosti za pripravo, vendar se nam lahko kaj hitro ponesrečijo, če ne sledimo ključnim korakom.
    Odprta kuhinja 9. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Aleš Smrekar: Pet. Tudi kakšna zlata. Ne samo ena.

    Štiri zaporedne sobote bodo na TVS gledalce ogrevali s predolimpijskimi oddajami Vse naše igre. Vodil jih bo Aleš Smrekar, ki ga bolj poznamo z radijskih valov, v goste prihajajo znani slovenski zimski športniki, studijski bend pa bo preigraval uspešnice iz časov različnih olimpijskih uspehov.
    9. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična nesreča pred osnovno šolo

    Tragična nesreča pred osnovno šolo: je deček prišel v mrtvi kot?

    Tragedija se je zgodila v sredo po koncu pouka pred OŠ Šmartno pri Litiji.
    Aleksander Brudar 9. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Razno
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Rahli zdrobovi žličniki

    Glede na sestavine in sam postopek se zdijo precej preprosti za pripravo, vendar se nam lahko kaj hitro ponesrečijo, če ne sledimo ključnim korakom.
    Odprta kuhinja 9. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo