Voditelji Grenlandije in Danske so v šoku. Ali predsednik misli resno?

Kot vedno je tudi tokrat pri Trumpu težko ugotoviti, kako resni so njegovi nameni. Do zdaj je ponudil pester nabor razlogov, zakaj si želi arktično ozemlje.

Zdi se, da apetitov Donalda Trumpa na zahodni polobli ni mogoče potešiti. Le dan po tem, ko je ugrabil Nicolása Madura, avtoritarnega voditelja Venezuele, je Trump svoj pogled že usmeril na svojo naslednjo tarčo: Grenlandijo. »Grenlandijo potrebujemo z vidika nacionalne varnosti,« je 4. januarja novinarjem na krovu letala Air Force One povedal predsednik. Njegovi zavezniki so to sporočilo hitro razširili. Vplivni svetovalec Stephen Miller je zatrdil, da je ameriški nadzor nad Grenlandijo nujen za zaščito Arktike in obrambo interesov Nata. Do 6. januarja je Bela hiša že odkrito namigovala, da uporaba sile ni izključena, saj da predsednik razmišlja o »različnih možnostih« za uresničitev tega cilja – in da je uporaba oboroženih sil »vedno ena izmed možnosti«. Državni sekretar Marco Rubio ...