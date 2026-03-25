Grenlandija ji je dvignila profil, a ne dovolj za prepričljivo zmago

Čeprav so bile grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa s prevzemom Grenlandije glavni povod za sklic predčasnih volitev na Danskem, na koncu niso privedle do prepričljive zmage aktualne premierke Mette Frederiksen in njenih vladajočih socialdemokratov. Kljub največjemu številu dobljenih glasov je stranka na torkovem glasovanju dobila zgolj 21,9-odstotno podporo med volivci, kar je bil najslabši rezultat po letu 1903.

Kaj je šlo narobe? Večji del krivde bo neizogibno padel na dvakratno premierko, najmlajšo v zgodovini Danske, ki je bila prvič izvoljena v parlament na prelomu tisočletja in se je v naslednjih dveh desetletjih postopoma povzpela – najprej na čelo stranke, nato še države.