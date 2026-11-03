Grenlandija prižgala zeleno luč novemu ameriškemu vojaškemu sporazumu

Grenlandski parlament je danes ratificiral varnostni sporazum, ki so ga voditelji arktičnega otoka, ZDA in Danske podpisali septembra v New Yorku, poročajo tuje tiskovne agencije. Sporazum med drugim predvideva znatno krepitev ameriške vojaške navzočnosti na tem strateško pomembnem danskem avtonomnem ozemlju, a ne posega v njegovo suverenost.

Ratifikacijo je podprlo 16 članov grenlandskega parlamenta oziroma Inatsisartuta, sedem se jih je vzdržalo, proti pa ni glasoval nihče.

Sporazum ZDA dovoljuje izgradnjo dveh vojaških oporišč na otoku. Po mnenju analitikov je sicer v številnih pogledih zelo podoben sporazumu med Dansko in ZDA iz leta 1951, glavne novosti so njegova trajnost in strožje omejitve za naložbe držav, ki jih ZDA obravnavajo kot strateške tekmice.

Dokument mora zdaj ratificirati še danski parlament. To naj bi se predvidoma zgodilo 19. novembra.