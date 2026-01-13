Nemški zunanji minister: ZDA ne bodo vojaško posegle za prevzem Grenlandije

Nemški zunanji minister Johann Wadephul po pogovorih z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom v Washingtonu ne vidi realne možnosti, da bi ZDA vojaško ukrepale za priključitev Grenlandije. Kot poroča STA, ki se sklicuje na nemško tiskovno agencijo DPA, je Wadephul poudaril, da morajo o prihodnosti arktičnega otoka odločati Danci in Grenlandci sami.

Po njegovih besedah Nato pripravlja varnostne načrte za Arktiko, ki jih bodo zaveznice usklajevale tudi z Združenimi državami. »Obstaja skupni interes za obravnavo varnostnih vprašanj v arktični regiji,« je dejal in dodal, da trenutno ni znakov, da bi Washington resno razmišljal o enostranskih vojaških ukrepih.

Marco Rubio in Johann Wadephul FOTO: Alex Wong/AFP

Ameriško zunanje ministrstvo je po srečanju Rubia in Wadephula sporočilo, da sta se pogovarjala o širših globalnih izzivih, vključno z varnostjo dobavnih verig, razmerami v Venezueli, iranskim jedrskim programom ter prizadevanji za mir med Rusijo in Ukrajino. Trumpovih izjav o Grenlandiji izjava State Departmenta ni omenjala.

Nato razvija konkretnejše varnostne načrte za Arktiko

Wadephul je izrazil zadovoljstvo z napovedanimi pogovori med ZDA in Dansko o Grenlandiji ter poudaril, da Nato šele razvija konkretnejše varnostne načrte za Arktiko. Na poti v Washington se je ustavil tudi na Islandiji, kjer se je z oblastmi pogovarjal o regionalni varnosti.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

V ozadju razprav o Arktiki sicer ostajajo nedavne izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ni izključil niti uporabe sile za prevzem Grenlandije. Grenlandska vlada je pri tem po poročanju Guardiana jasno sporočila, da ameriškega prevzema »v nobenem primeru« ne more sprejeti, ter poudarila, da je Grenlandija del Kraljevine Danske in članica Nata.