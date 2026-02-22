ZDA napovedale pošiljanje bolniške ladje na Grenlandijo

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto napovedal, da bodo ZDA na Grenlandijo poslale bolniško ladjo. Kot je zapisal na družbenem omrežju Truth Social, bo ladja »poskrbela za veliko bolnih ljudi, za katere tam ni poskrbljeno«. Podrobnosti o poslanstvu niso bile razkrite.

Bolniške ladje, ki jih ameriška vojaška mornarica pogosto uporablja kot plavajoče bolnišnice v bližini vojaških območij ali za humanitarno pomoč, so opremljene z več sto posteljami in enotami za intenzivno nego. ZDA imajo dve veliki bolniški ladji, ki sta že bili uporabljeni pri naravnih katastrofah in pandemiji COVID-19.

Kljub temu, da Grenlandija z okoli 57.000 prebivalci nima večjih zdravstvenih potrebščin, ki bi upravičile pošiljanje bolniške ladje, pa so medtem z otoka sporočili, da so z ameriške podmornice evakuirali bolnega člana posadke, ki je bil prepeljan v bolnišnico v Nuuku. Izrazita napetost v odnosih med ZDA in Dansko je sicer posledica Trumpovih preteklih izjav o morebitnem nakupu Grenlandije.