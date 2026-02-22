  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    ZDA napovedale pošiljanje bolniške ladje na Grenlandijo

    Trump je obljubil pomoč z mobilno bolnišnico, medtem ko je Danska sporočila, da je evakuirala bolnega člana posadke ameriške podmornice.
    Izrazita napetost v odnosih med ZDA in Dansko je sicer posledica Trumpovih preteklih izjav o morebitnem nakupu Grenlandije. FOTO: Bo Amstrup/Reuters
    Izrazita napetost v odnosih med ZDA in Dansko je sicer posledica Trumpovih preteklih izjav o morebitnem nakupu Grenlandije. FOTO: Bo Amstrup/Reuters
    STA
    22. 2. 2026 | 10:45
    22. 2. 2026 | 10:45
    1:33
    Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto napovedal, da bodo ZDA na Grenlandijo poslale bolniško ladjo. Kot je zapisal na družbenem omrežju Truth Social, bo ladja »poskrbela za veliko bolnih ljudi, za katere tam ni poskrbljeno«. Podrobnosti o poslanstvu niso bile razkrite.

    Bolniške ladje, ki jih ameriška vojaška mornarica pogosto uporablja kot plavajoče bolnišnice v bližini vojaških območij ali za humanitarno pomoč, so opremljene z več sto posteljami in enotami za intenzivno nego. ZDA imajo dve veliki bolniški ladji, ki sta že bili uporabljeni pri naravnih katastrofah in pandemiji COVID-19.

    Arktika postaja nova fronta med Natom in Rusijo

    Kljub temu, da Grenlandija z okoli 57.000 prebivalci nima večjih zdravstvenih potrebščin, ki bi upravičile pošiljanje bolniške ladje, pa so medtem z otoka sporočili, da so z ameriške podmornice evakuirali bolnega člana posadke, ki je bil prepeljan v bolnišnico v Nuuku. Izrazita napetost v odnosih med ZDA in Dansko je sicer posledica Trumpovih preteklih izjav o morebitnem nakupu Grenlandije.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Arktika

    Vzpostavljena Arktična straža, Rusija že grozi

    Nato je v luči okrepljene ruske vojaške aktivnosti in zanimanja Kitajske sprožil novo misijo na območju Arktike.
    11. 2. 2026 | 17:27
    Sobotna priloga
    Intervju z Andriusom Kubiliusom

    Evropski komisar za obrambo: Kar ZDA zahtevajo od Evrope, je precej racionalno

    450 milijonov Evropejcev ne more za nedoločen čas pričakovati zaščite 340 milijonov Američanov pred 140 milijoni Rusov, pravi Andrius Kubilius.
    Jure Kosec, Novica Mihajlović 7. 2. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Vik okoli Trumpove retorike je zasenčil resno geostrateško vprašanje

    Letošnji Svetovni gospodarski forum v Davosu je zaznamovala ena tema: grožnje predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Grenlandijo.
    2. 2. 2026 | 05:00
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Trump hoče kos ledu, a ne bo uporabil sile

    Pričakovanja, da bo tehnološki razvoj, odločilno prispeval k reševanju perečih skupnih problemov, ostajajo neuresničena.
    1. 2. 2026 | 05:00
    Nedelo
    Intervju

    Naš pater na Grenlandiji: Ni veliko romantike, je pa veliko tihega poguma

    Pater Tomaž Majcen nekajkrat na leto svoje poslanstvo opravlja v grenlandski prestolnici Nuuk in dobro pozna inuitsko dušo, ki noče biti naprodaj.
    Grega Kališnik 31. 1. 2026 | 08:00
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Donald TrumpGrenlandijaZDA

    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Dejan Mijović 22. 2. 2026 | 10:49
    Šport  |  Zimski športi
    Milano Cortina 2026

    Predsednik FIS jasen: Družina Prevc je svetovna zgodba o uspehu

    V slovenski hiši v Cortini je gostoval John Eliasch, prvi mož mednarodne smučarske zveze, ki je navdušen nad družino slovenskih skakalnih šampionov.
    22. 2. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Snežni plaz

    Kalifornija: Našli trupla šestih smučark in treh vodnikov

    Plaz se je sprožil na zadnji dan tridnevne ture 15 smučarjev, ko se je skupina odločila, da se vrnejo prej, da bi se izognili prihajajoči snežni nevihti.
    22. 2. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    Se lahko strinjamo, da se ne strinjamo?

    Predvolilno obdobje je lahko naporno tudi zato, ker ga moramo prebroditi z družinskimi člani, s katerimi nismo vedno na istem političnem bregu.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Snežni plaz

    Kalifornija: Našli trupla šestih smučark in treh vodnikov

    Plaz se je sprožil na zadnji dan tridnevne ture 15 smučarjev, ko se je skupina odločila, da se vrnejo prej, da bi se izognili prihajajoči snežni nevihti.
    22. 2. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    Se lahko strinjamo, da se ne strinjamo?

    Predvolilno obdobje je lahko naporno tudi zato, ker ga moramo prebroditi z družinskimi člani, s katerimi nismo vedno na istem političnem bregu.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
