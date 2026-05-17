Trumpov odposlanec na Grenlandiji sproža nova vprašanja

Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Grenlandijo je pristal v Nuuku na večdnevnem obisku avtonomnega danskega ozemlja, so poročali tamkajšnji mediji.

Guverner Louisiane Jeff Landry je na Grenlandijo prispel na svoj prvi obisk v tej vlogi, v torek in sredo pa naj bi v grenlandski prestolnici sodeloval na gospodarskem forumu. Dogodek Future Greenland, ki ga organizira delodajalsko združenje Gronlands Erhverv, bo zbral vlagatelje ter politične in poslovne voditelje z namenom spodbujanja naložb na tem območju.

Landryjev obisk sledi mednarodnim napetostim zaradi večkrat izraženih Trumpovih zahtev po tem ozemlju, ki so zaskrbele ne le Grenlandijo in Dansko, temveč tudi preostanek zahodne Evrope. Kot je poročal lokalni dnevnik Sermitsiaq, je Landry prispel v spremstvu približno desetih ljudi in se odpeljal v koloni petih avtomobilov.

Ameriški veleposlanik na Danskem naj bi v ponedeljek priletel na Grenlandijo. »Skupaj se bodo srečali z raznolikim krogom Grenlandcev, da bi poslušali in se učili z namenom širjenja gospodarskih priložnosti, krepitve medosebnih vezi in poglabljanja razumevanja med ZDA in Grenlandijo,« je zapisano v sporočilu ameriškega veleposlaništva, poslanem AFP.

Trump je Landryja na položaj imenoval 22. decembra. Januarja je Trump odstopil od svojih ponavljajočih se groženj o prevzemu Grenlandije, zatem pa sta København in Nuuk prvič zasedala v Washingtonu. Trump je večkrat poudaril, da morajo ZDA zaradi varnostnih razlogov prevzeti nadzor nad Grenlandijo, pri čemer trdi, da bi arktični otok v nasprotnem primeru pristal v rokah Kitajske ali Rusije.

Prejšnji torek je grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen dejal, da pogovori med ozemljem, Dansko in ZDA še niso obrodili dogovora, čeprav je bil dosežen določen napredek.