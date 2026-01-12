Grenlandija: Pod nobenim pogojem ne bomo sprejeli priključitve otoka k ZDA

Grenlandija ne more pod nobenim pogojem sprejeti namere ZDA o priključitvi otoka, je v ponedeljek sporočila grenlandska vlada. Ob tem je dodala, da si bo prizadevala za krepitev obrambe Grenlandije v okviru zveze Nato, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»ZDA so ponovno izrazile željo po prevzemu Grenlandije. To je nekaj, česar vladna koalicija na Grenlandiji ne more sprejeti pod nobenimi pogoji,« je sporočila grenlandska vlada. Napovedala je okrepitev prizadevanj za zagotovitev obrambe danskega avtonomnega ozemlja v okviru zveze Nato, pri čemer da bo sodelovala z Dansko.

S tem se je vlada v Nuuku odzvala na ponavljajoče se grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je od vrnitve v Belo hišo večkrat izjavil, da morajo ZDA zaradi varnostnih razlogov prevzeti nadzor nad Grenlandijo. Pri tem ni izključil možnosti, da bi to avtonomno ozemlje Danske pridobili s silo.

Danska, grenlandska vlada, Evropska unija in več evropskih držav so težnje ZDA že zavrnile.

Trump je večkrat izjavil, da morajo ZDA zaradi varnostnih razlogov prevzeti nadzor nad Grenlandijo. FOTO: Dado Ruvič/Reuters

Voditelji Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Španije, Poljske in Danske so v nedavni skupni izjavi v luči groženj ZDA tudi spomnili, da je Danska, vključno z Grenlandijo, del Nata, in dodali, da lahko o prihodnosti otoka odločata le Grenlandija in Danska.

Danska premierka Mette Frederiksen pa je v nedeljo na srečanju z danskimi političnimi voditelji opozorila, da je v diplomatskem sporu z ZDA glede otoka napočil odločilen trenutek. Pri tem je poudarila, da je Danska pripravljena braniti svoje vrednote. »Verjamemo v mednarodno pravo in v pravico narodov do samoodločbe,« je še dodala.