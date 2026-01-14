Grenlandski premier: Hočemo Dansko, ne ZDA

Predsednik ZDA Donald Trump še kar vztraja, da bi si Amerika morala lastiti Grenlandijo, da bi se zavarovala pred potencialnimi napadi Rusije in Kitajske. Danska ostro zavrača vsako ponudbo za nakup Grenlandije in poudarja, da bi kot članica Nata zavarovala kakršenkoli poskus priključitve otoka.

Trump je včeraj komentiral izjavo grenlandskega premiera, da si ne želijo biti del ZDA. Predsednik pravi: »To je njihov problem, ne strinjam se z njim ... in to bo zanje velik problem.« Trdi, da je Grenlandija »polna ruskih in kitajskih ladji« in da je za varnost Združenih držav zato ključno, da postane njihova last. Toda kar se tiče »varnosti«, imajo ZDA že dolgo močno vojaško prisotnost na oporišču Pituffik na severozahodnem delu Grenlandije.

Ne strinjam se z njimi in to bo zanje velik problem. Donald Trump

Pod trenutnim sporazumom med Dansko in ZDA je Trumpu tudi omogočeno, da pripelje na otok toliko vojske, kot hoče. A to mu ni dovolj. Pravi, da mora biti Grenlandija v lasti ZDA in da bo »Nato to pač moral razumeti«.

Danska predsednica vlade Mette Frederiksen obsoja »popolnoma nesprejemljiv pritisk našega najbližjega zaveznika«. In opozarja, da bo najtežji del verjetno šele prihaja. Grenlandski premier pa je dodal, da se soočajo z geopolitično krizo, ampak so prepričani, da nočejo niti biti del ZDA niti vladani s strani ZDA.

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt se bosta danes v Beli hiši srečala s podpredsednikom ZDA J. D. Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiem. Govorili bodo o ameriških zahtevah po priključitvi Grenlandije ZDA.