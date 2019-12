Greta Thunberg prispela v Madrid

Na železniški postaji so mlado aktivistko pričakali številni somišljeniki in novinarji. FOTO: Juan Medina/Reuters

Novinarska konferenca, nato na petkov pohod

S precejšnjo zamudo, štiri dni po začetku konference Združenih narodov o podnebnih spremembah, je danes v Madrid prispela tudi mlada švedska okoljska aktivistka Greta Thunberg , piše madridski El País. Iz Lizbone, kamor je z jahto iz ZDA prispela pred dvema dnevoma, je pripotovala z vlakom, potem ko je zavrnila ponudbe, da bi jo v Madrid pripeljali z električnim avtomobilom.Razlogi za njeno zamudo in počasno potovanje (iz Lizbone v Madrid je z vlakom potovala deset ur) so znani: Thunbergova zaradi velikega ogljičnega odtisa noče potovati z letali in išče trajnostne načine transporta, ki čim manj onesnažujejo ozračje.Danes bo Thunbergova v Madridu spregovorila na novinarski konferenci, zvečer ob 18. uri pa se bo udeležila protestnega pohoda, ki ga organizira španska veja gibanja Petki za prihodnost.V prihodnjih dneh bo sodelovala tudi na podnebni konferenci, ki se bo končala 13. decembra. Prav udeležencem konference, predstavnikom večine držav sveta, bo namenjen poziv k hitrejšemu ukrepanju proti podnebnim spremembam, ki ga bodo poslali udeleženci večernega protestnega pohoda za okolje.