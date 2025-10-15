  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Greta Thunberg opisala dolge ure brcanj in pretepanj v izraelskem zaporu

    Švedska aktivistka je prvič podrobneje spregovorila o mučenju, ki so ga bili mirovniki deležni v Izraelu.
    Greta Thunberg je opisala mučenje, ki so ga bili mirovniki deležni v Izraelu. FOTO: Tom Little/Reuters
    Greta Thunberg je opisala mučenje, ki so ga bili mirovniki deležni v Izraelu. FOTO: Tom Little/Reuters
    R. I.
    15. 10. 2025 | 17:41
    15. 10. 2025 | 18:09
    4:54
    Švedska aktivistka Greta Thunberg je v intervjuju za švedski medij Aftonbladet prvič podrobneje spregovorila tudi o zlorabah in mučenju, ki jih je bila deležna v izraelskem zaporu, potem ko so jo izraelske sile skupaj s 500 aktivisti, ki so z ladjami v oblegano Gazo poskušali pripeljati hrano in zdravila, ugrabile v mednarodnih vodah. 

    Čeprav 22-letnica poudarja, da zlorab, ki jih je pretrpela sama, ne želi izpostavljati, saj so le majhen del mučenja, ki so jih Palestinci pod izraelsko okupacijo deležni vsakodnevno, je v intervjuju prvič razkrila, kaj vse je doživela v izraelskem ujetništvu v prvih dneh oktobra. 

    Ustrahovanje aktivistov: najprej glasba Abbe, nato zvočne bombe

    Po tem, ko so flotiljo, namenjeno v Gazo, v mednarodnih vodah prestregle izraelske sile, so aktiviste odpeljali v zapor Ašdod, kjer so bili po stenah celic vidni sledovi krogel in krvi, v zidove pa so bila vpisana tudi sporočila palestinskih zapornikov. 

    Greta Thunberg je opisala, kako so jo v zaporu potisnili ob tla, jo prekrili z izraelsko zastavo ter pretepli in obrcali. Nasilno so jo odvlekli v kot, kjer so jo zmerjali s kurbo. Vsakič ko je kdo izmed vklenjenih aktivistov, ki so ležali po tleh, poskusil dvigniti pogled, je bil deležen brc. Ob Greto Thunberg so postavili izraelsko zastavo, tako da jo je veter ves čas zanašal vanjo. Vsakič, ko se je je plapolajoča zastava dotaknila, so Izraelci zavpili, naj se ne dotika zastave in jo obrcali. Roke so ji vklenili zelo tesno. Pred njenimi očmi so z nožem razrezali njene osebne stvari, medtem ko so se snemali njo. 

    Po več dneh mučenja v zaporu, so jo deportirali v Grčijo. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters
    Po več dneh mučenja v zaporu, so jo deportirali v Grčijo. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

    K vklenjenim aktivistom je nato prišel skrajno desni izraelski minister Itmar Ben-Gvir in pričel kričati nanje, da so teroristi, ki želijo pobiti judovske dojenčke. Tiste, ki so mu poskušali odgovoriti, so pretepli. Thunbergova je to sicer lahko spremljala le s kotičkom očesa, saj jo je stražar, ki je stal ob njej, brcnil vsakič, ko je skušala pogledati. 

    Ko so jo odpeljali, ji je ena izmed aktivistk zaklicala izraz podpore, zaradi česar so jo stražarji pretepli. Ben Gvir je nato prišel do nje in kričal, da bo osebno poskrbel, da bo obravnavana kot teroristka in da bo »zgnila v zaporu,« je dogajanje opisala Greta Thunberg. 

    Izginotje Grete Thunberg

    Z zavezanimi očmi in rokami so jo čez noč le v kratki majici pustili v majhni celici v avtomobilu, kjer je bilo izjemno mraz. Ko so jo premestili v zapor, se je morala sleči, pri tem pa so jo snemali. Ves čas so bili zelo grobi, se spominja. V zaporu so bili nagneteni v tesnih celicah več dni brez vode in s skoraj nič hrane. Piti so morali iz straniščne pipe, iz katere je tekla rjava tekočina. Mnogi so zboleli. »Nismo si mogli privoščiti jokati, ker smo bili preveč dehidrirani,« je povzela. 

    Izraelci so 60 aktivistov nagnetli v kletko na soncu, kjer ni bilo prostora niti, da bi sedeli. Številni so omedleli. Ko so ostali kriče zahtevali zdravnika, so stražarji prišli s plinskim cilindrom in grozili, da jih bodo zaplinili, je grozote v izraelskem zaporu opisala Greta Thunberg. Njo so nato zaprli v samico, polno žuželk. 

    Aftonbladet poroča, kako so predstavniki švedskega veleposlaništva po več dneh obiskali švedske aktiviste. Na srečanju, ki je potekalo v kletki na prostem, so jim aktivisti pokazali sledove udarcev in mučenja, ter prosili za hrano in predvsem vodo. Zahtevali so, naj veleposlaništvo o zlorabah v zaporu obvesti medije, a so uslužbenci veleposlaništva zapustili brez vsake pomoči. Kljub prošnjam jim niso dali niti vode. 

    Švedski medij je govoril z več aktivisti, ki so z ladjami skušali doseči Gazo, vsi so opisali enaka mučenja v zaporu. Mučenja v izraelskih zaporih sicer niso novost. Številne humanitarne organizacije že desetletja opozarjajo na splošno razširjenost pretepanj, psihičnih mučenj in celo posilstev v izraelskih zaporih, v zadnjih letih pa so postali le še bolj ekstremni. Zgolj v zadnjih dveh letih je izraelskih zaporih umrlo najmanj 75 Palestincev, poročajo Združeni narodi. 

