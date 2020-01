Grki prvič v zgodovini dobili predsednico

Novo predsednico je v grškem parlamentu podprlo 261 od 300 poslancev. FOTO: Louisa Gouliamaki/AFP

Tudi v dolgi grški zgodvini se lahko zgodi kaj, kar je označeno za prvič. Grški parlament je danes za predsednico države prvič izvolil žensko, sodnico. 63-letno strokovnjakinjo na področju okoljskega in ustavnega prava je podprlo 261 od 300 poslancev, poročajo tuje tiskovne agencije.Nova predsednica bo nasledila, ki se mu petletni mandat izteče marca. Na položaj bo prisegla 13. marca, je danes napovedal predsednik parlamenta. Doslej je bila Sakelaropulujeva na čelu vrhovnega upravnega sodišča v državi, ki ga je prav tako vodila kot prva ženska doslej.Kandidaturo Sakelaropulujeve je premierobjavil v nenapovedanem televizijskem nagovoru pred tednom dni. »Nastopil je čas, da se Grčija odpre prihodnosti,« je povedal. Ob tem je poudaril, da izbira kandidatke prekinja tradicijo ne samo zato, ker je ženska, temveč tudi zato, ker ni članica politične stranke.O podpori njeni kandidaturi so se pred tem dogovorili vladajoča konservativna Nova demokracija, najmočnejša opozicijska stranka, leva Siriza nekdanjega premiera, in socialdemokrati.Čeprav je v Grčiji predsednik uradno vodja države in vrhovni poveljnik vojske, je položaj v pretežni meri protokolarne narave. Predsednik potrjuje vlade in zakone ter ima pooblastila za razglasitev vojne, a le v soglasju z vlado.V Grčiji predsednika države voli 300-članski parlament. Kandidat za izvolitev potrebuje podporo najmanj 200 poslancev.