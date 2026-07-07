Grošelj: Slovenija še nikoli ni bila v tako občutljivem položaju

»Slovenija, resnici na ljubo, še ni bila v tako občutljivem položaju [v odnosu do Nata], kot je zdaj,« je pred vrhom v Ankari razmišljal obramboslovec Klemen Grošelj. To po njegovi oceni ni zgolj posledica odločitev prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba, ampak odnosa slovenske politike kot tudi družbe do vprašanja obrambnih izdatkov oziroma izpolnjevanja obveznosti do severnoatlantskega zavezništva.

»Slovenija je na neki način ujetnica notranjepolitičnih kalkulacij glede obrambnih izdatkov in zavez Natu ter sprememb v varnostnem okolju, ki so nas ujele popolnoma nepripravljene,« verjame Grošelj. Posledično se je znašla med peščico držav, ki jim lani ni uspelo porabiti dveh odstotkov bruto domačega proizvoda za obrambne izdatke. To jo po Grošljevi oceni postavlja v slab položaj, iz katerega pa se država kljub vsemu lahko uspešno izvije.