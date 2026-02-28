Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

»Trenuten obseg vojaških operacij in raketno-letalski udari kažejo, da je ameriško izraelska strategija doseči zamenjavo režima v Iranu,« je za Delo pojasnil obramboslovec Klemen Grošelj. »Očiten cilj je vojaška oslabitev režima in sprožitev notranjih nemirov, ki bi privedli do padca režima mul v Iranu. Obe napadajoči državi ocenjujeta, da je Iran že oslabljen do točke, ko bi lahko napad sprožil notranjepolitično in družbeno destabilizacijo, ki bi privedla do menjave režima. To je do sedaj že poskusil Sadam Husein in vemo, kako se je to končalo v iraško-iranski vojni.«

Grošelj predvideva, da se bodo v naslednjih 24-48 urah napadi na iranske cilje nadaljevali. Enako po njegovih besedah velja za iranski udare po izraelskih in ameriških ciljih v regiji. »Trenuten obseg iranskih protiudarov je še relativno omejen in ne vključuje najbolj uničujočih hiperzvočnih raket. Bo pa s stopnjevanjem izraelsko-ameriških napadov sledilo tudi iransko stopnjevanje napadov in uporaba vedno bolj sofisticiranih raketnih sistemov. Zelo verjetni so tudi napadi na ameriško floto v bližini Zaliva.«