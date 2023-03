Grossi opozarja, da so izpadi elektrike kot metanje kocke

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je danes opozoril na nevarnost ponavljajočih izpadov električne energije v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje. Ta je zaradi ruskih zračnih napadov danes začasno znova ostala brez povezave z ukrajinskim elektroenergetskim sistemom.

Električna energija je nujna za delovanje črpalk za kroženje vode za hlajenje reaktorjev in bazenov z jedrskim gorivom.

»To je že šestič - naj ponovim, že šestič, da je elektrarna v Zaporožju izgubila vse zunanje napajanje in mora delovati v tem zasilnem režimu,« je poudaril Grossi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Vsakič znova mečemo kocko. In če bomo dovolili, da se to vedno znova dogaja, nam bo nekega dne zmanjkalo sreče,« je opozoril in dodal, da je nastopil skrajni čas, da se okoli nuklearke vzpostavi varno območje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske sile izvajajo napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

»Zavezati se moramo, da bomo branili varnost in zaščito elektrarne,« je še dejal prvi mož IAEA in dodal, da »moramo to storiti zdaj«.

Danes je bilo v jedrski elektrarni Zaporožje, sicer največji v Evropi, zaradi novih raketnih napadov začasno zaustavljenih vseh šest reaktorjev, poganjali pa so jo dizelski generatorji, ki lahko po navedbah ukrajinskega jedrskega operaterja Energoatom zagotavljajo energetske potrebe nuklearke deset dni.

Ukrajinski upravljavec energetskih objektov Ukrenergo je kasneje sporočil, da so v nuklearki obnovili oskrbo z elektriko.

IAEA je Rusijo danes tudi pozvala, naj njene sile zapustijo objekt. »Tveganja v elektrarni bodo ostala nevarno visoka, dokler bo v elektrarni prisotno osebje ruske vojske in Rosatoma,« so v skupni izjavi sporočili guvernerji sveta IAEA.

Največja nuklearka v Evropi je pod ruskim nadzorom od marca lani. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Nuklearka v Zaporožju je od marca lani pod ruskim nadzorom. Obstreljevanje v okolici objekta vzbuja strah pred jedrsko nesrečo, zato si IAEA že dlje časa prizadeva, da bi na območju elektrarne vzpostavili varno območje in s tem zmanjšali tveganje. Ruske sile medtem v zadnjih mesecih redno obstreljujejo ukrajinsko energetsko infrastrukturo po vsej državi.