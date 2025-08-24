Groza na Telegramu: 100.000 naročnikom razkriti zasebni posnetki žensk

»Ali veste, da so vaši posnetki ušli?« je bilo sporočilo neznanca, s katerim je 20-letna Kitajka, imenovana Ms. D, izvedela, da je njen nekdanji partner delil njene zasebne fotografije in videoposnetke na Telegramu. Kanal Mask Park Treehole Forum je imel več kot 100.000 naročnikov in je postal eno največjih središč za širjenje intimnih posnetkov brez soglasja.

Na kanalu so bile objavljene fotografije in posnetki številnih Kitajk, vključno z mladoletnicami in celo sorodnicami storilcev. Žrtve so bile v klepetih tarča žaljivk in ponižanj. Po navedbah Ms. D so moški razpravljali celo o fantazijah s članicami družin prizadetih žensk. Fotografije so se v skupini znašle, ker so jih tam delili običajno njihovi nekdanji partnerji in medsebojno spodbujali izmenjavo intimnih vsebin svojih bivših partnerk, poroča CNN.

Anonimnost uporabnikov, dostop prek VPN in možnost hitrega brisanja sporočil na Telegramu so storilcem omogočili, da so ostali skriti.

Kitajke so po izbruhu afere združile moči, da bi raziskale ozadje kanala in prijavile njegove vsebine. Na družbenih omrežjih so se pojavili slogani, kot je »brez preiskave, brez otrok«, s katerimi opozarjajo na pomanjkanje odziva oblasti v času, ko država bije bitko z nizko rodnostjo.

Toda kitajska cenzura je hitro posegla: objave Ms. D in drugih aktivistk so bile brisane, iskanje izraza »Mask Park« pa je bilo preusmerjeno stran od afere. Nekatere raziskovalke so prejele celo grožnje.

Primer Mask Park spominja na razvpit primer »Nth Room« v Južni Koreji, kjer je delovanje podobnega Telegram kanala privedlo do obsodb storilcev in zakonodajnih reform. Kitajski aktivisti pa so zaradi pretekle prake Komunistične partija skeptične, da se bo kaj takšnega zgodilo tudi pri njih.

Kitajska zakonodaja sicer predvideva stroge kazni za proizvodnjo in širjenje pornografskih vsebin: za dobičkonosno delovanje tudi dosmrtno zaporno kazen, za neprofitno pa do dve leti zapora. A brez trdnih dokazov policija kazenskih preiskav skorajda ne sproža, za preiskovanje tujih platform, kot je Telegram, pa je potrebno mednarodno sodelovanje.

Odvetnica iz Pekinga opozarja, da zaprtje enega kanala ne pomeni konca prakse: »Ko enkrat najdejo svoje zaveznike, se skupine hitro širijo, njihovi načini pa presegajo domišljijo,« še navaja CNN.