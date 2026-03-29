Groza v Derbyju: voznik namerno zapeljal v pešce

Policija v Derbyju v osrednjem delu Velike Britanije je aretirala moškega, ki je z avtomobilom trčil v več pešcev, pri tem jih je bilo sedem hudo poškodovanih. Pridržali so ga zaradi suma poskusa umora in namerne povzročitve hudih telesnih poškodb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Incident se je zgodil sinoči, ko je moški z osebnim vozilom v središču mesta povozil več ljudi, je sporočila lokalna policija.

Sedem poškodovanih so oskrbeli na kraju dogodka in jih prepeljali v bolnišnico. Njihove poškodbe so resne, a niso v smrtni nevarnosti, so dodali.

Policija je kmalu po dogodku prijela moškega, starega med 30 in 40 let, in ga pridržala zaradi suma poskusa umora, povzročitve hudih poškodb zaradi nevarne vožnje in namerne povzročitve hudih telesnih poškodb. Osumljenec ostaja v priporu, še navaja dpa.