Grozeča oboroževalna tekma v vesolju

Rusija je v varnostnem svetu OZN preprečila resolucijo ZDA in Japonske o preprečevanju nameščanja orožij za množično uničevanje v vesolju, a že tudi napovedala svojo. Medtem ko vojne in krize v vse večjo nevarnost spravljajo naš planet, se ob galopiranju novih tehnologij tekma za prevlado že širi na vesolje.

Predlog ameriške in japonske resolucije o preprečevanju nameščanja orožij za množično uničevanje v vesolju je podprlo trinajst članic varnostnega sveta s Slovenijo vred, pa tudi 63 dodatnih sponzorjev, med katerimi je bila tudi naša država. Tako kot pri številnih vojnah in krizah na Zemlji je tudi tu za pokop zadostoval en sam veto, za katerega je poskrbela stalna članica Rusija. Kitajska se je vzdržala.

Varnostni svet OZN. Foto Angela Weiss/Afp

ZDA so že prej svarile pred skorajšnjim ruskim nameščanjem jedrskega orožja v vesolju, da bi z njim napadali satelite, pa čeprav bi s tem kršila pogodbo iz leta 1967, ki so jo podpisale tako ZDA kot Rusija in Kitajska. Ameriška veleposlanica pri OZN Linda Thomas-Greenfield je marca napovedala novo resolucijo za potrditev stare. Ruski predsednik Vladimir Putin je zanikal takšne načrte, a je zaradi Ukrajine ZDA in drugim zahodnim državam že večkrat grozil z jedrskim orožjem.

Ruski veleposlanik pri OZN Vasilij Nebenzija je po včerajšnjem vetu zatrdil, da Moskva nima načrtov nameščanja jedrskega orožja v vesolju, proti naj bi glasovali zato, ker so ZDA pred tem blokirale druge predloge. Napovedal je tudi skorajšnjo alternativno resolucijo. Druge članice varnostnega sveta so pred tem zavrnila ruski in kitajski amandma k resoluciji, ki bi zahteval prepoved nameščanja kakršnega koli orožja v vesolje.

Slovenski predstavnik v varnostnem svetu veleposlanik Samuel Žbogar je obžaloval ruski veto, zaradi katerega so zamudili priložnost za utrditev globalne varnosti: »Naša življenja so vse bolj odvisna od uporabe vesoljskih tehnologij, pa naj gre za satelitsko navigacijo, napovedovanje vremena, nadzor nad biološko raznovrstnostjo, sledenje krčenja gozdov, upravljanje z naravnimi bogastvi, blaženje podnebnih sprememb ali ohranjevanje stikov z družino in prijatelji. Glede na prednosti, ki jih prinašajo družbam in jih bodo, upajmo, še naprej, je bistveno, da ostajajo dostopne vsemu človeštvu v miroljubne namene.«