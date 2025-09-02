Grozljiva naravna nesreča sredi brutalne vojne

V nadaljevanju preberite:

Po več dneh silovitega deževja je visoko v pogorju Džabal Mara na zahodu Sudana zemeljski plaz pod seboj v celoti pokopal vas Tarasin in njenih tisoč prebivalcev. Grozljivo naravno nesrečo, h kateri so močno prispevale tudi na tem območju že vrsto let uničujoče posledice podnebnih sprememb, je preživel le en vaščan. Pogorje Džabal Mara, kjer najvišji vrhovi segajo krepko čez tri tisoč metrov, je v zadnjih dveh letih postalo zatočišče za ljudi, ki so iz različnih predelov Darfurja zbežali pred novim krogom genocida.