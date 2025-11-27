Grozljiva prometna nesreča: kombi zapeljal pod valjar

V trku potniškega kombija in delovnega stroja na magistralni cesti blizu Novega Sada so v četrtek zjutraj umrli štirje ljudje. Še trije so bili huje poškodovani, poročajo srbski mediji. Na prizorišče so takoj prišli policisti, gasilci in več reševalnih vozil.

Nesreča se je zgodila nekaj po 6. uri zjutraj na magistralni cesti med krajema Ruma in Irig južno od Novega Sada, ko je potniški kombi, ki ga je vozil 69-letni voznik, trčil v valjar, ki je bil parkiran ob cesti, je sporočilo srbsko ministrstvo za notranje zadeve.

Kombi je bil v nesreči popolnoma uničen. Štiri osebe so umrle na kraju nesreče. Hudo poškodovanega moškega so po poročanju srbske državne televizije RTS odpeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici, še dve huje poškodovani osebi pa v klinični center v Novem Sadu.

Kakor poroča portal Telegraf, je kombi po neuradnih podatkih prevažal zaposlene, pretežno ženske, v bližnjo hladilnico. Preiskava poteka, na prizorišču je tudi preiskovalni tožilec.