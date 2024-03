S kitajskim tiktokom se je končalo obdobje vladavine ameriških omrežij

V nadaljevanju preberite:

Ozadje odločitve predstavniškega doma, ki lahko privede do prepovedi priljubljenega kitajskega družbenega omrežja tiktok v Združenih državah Amerike, je globlje kot zgolj poskus preprečitve Kitajski, da bi zlorabila osebne podatke ameriških državljanov in ogrozila njihovo varnost, menijo strokovnjak za komuniciranje Dejan Verčič, poznavalec področja nacionalne varnosti Iztok Prezelj in antropolog Dan Podjed.

Kako razumeti ameriško namero za prepoved tiktoka? Kaj razkriva ozadje? Kako naj se odzove Evropa in znotraj nje Slovenija?