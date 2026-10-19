Grožnja z bombo: letalo Austrian Airlines zasilno pristalo v Sofiji

Letalo družbe Austrian Airlines, ki je v nedeljo letelo iz Tel Aviva proti Dunaju, je zaradi grožnje z bombo zasilno pristalo v bolgarski Sofiji, so sporočile bolgarske oblasti. Na krovu je bilo 51 potnikov in šest članov posadke. Vsi so varno pristali.

Posadka je med letom ob bolgarsko-romunski meji prejela opozorilo o grožnji z bombo in se odločila za izredno pristajanje v Sofiji, je v izjavi navedlo bolgarsko ministrstvo za promet. Po podatkih spletne platforme Flightradar24 se je letalo na bolgarsko letališče preusmerilo ob 21.25, poroča portal DW News.

Bolgarska vojska je za spremstvo letala v zrak poslala lovca mig-29. Podatki druge platforme za spremljanje letov, ADS-B Exchange, so v času preusmeritve pokazali tudi oddajanje kode 7700, ki označuje splošno izredno stanje na letalu.

Po pristanku so potnike evakuirali, pristojne službe pa so začele varnostni pregled letala, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočila družba Austrian Airlines.

»Ko bo pregled letala končan, bomo potnike čim prej razporedili na nadomestne lete,« so napovedali v družbi.

V zadnjih tednih več izrednih dogodkov v letalskem prometu

Dogodek se je zgodil po več drugih varnostnih incidentih v letalskem prometu. Prejšnji mesec so kopilota družbe FlyDubai osumili napada na pilota v pilotski kabini in poskusa ugrabitve letala. Po navedbah, o katerih je poročal Deutsche Welle, je kopilot menda nameraval letalo namerno strmoglaviti v Izraelu.

Prejšnji teden je napačno sproženo opozorilo o ugrabitvi potniškega letala na poti z grškega Krfa v nemški Nürnberg povzročilo odziv hrvaških in nemških vojaških sil. Obe državi sta v zrak poslali lovska letala.