Grožnja z neba nad vzhodno Evropo

Ko se bodo voditelji držav EU, tudi premier Robert Golob, jutri zbrali v Københavnu na neuradnem vrhu, bosta glavni temi močnejša evropska obramba in podpora Ukrajini. Brezpilotni letalniki neznanega izvora, ki so bili v zadnjih dneh opaženi na Danskem, so še okrepili negotovost glede ranljivosti stare celine. Obramba pred njimi je postala prioriteta.

Na københavnskem vrhu se bodo voditelji lotili tudi vprašanja boljše uporabe zamrznjenega ruskega premoženja, predvsem za strukturirano vojaško pomoč Ukrajini. Doslej so za posojila Kijevu na podlagi odločitve G7 uporabljali le donose od tega premoženja. Za Ukrajino bo po novem predlogu evropske komisije postopoma na razpolago 140 milijard evrov.