Dosedanja mirovna pogajanja še niso obrodila sadov. Kamen spotike so ozemlja na vzhodu Ukrajine, ki si jih v času, ko se o njihovi usodi visoki predstavniki ZDA pogajajo s Kijevom in Moskvo, Rusija počasi, a vztrajno prisvaja.

Danes zjutraj so z ruskega obrambnega ministrstva najprej sporočili, da je njihova vojska zavzela še dve vasi blizu Guljajpolja, nekaj ur pozneje so se pohvalili, da je v njihove roke padlo še eno naselje v Zaporoški oblasti. Okoli tri četrtine te regije, ki obsega nekaj več kot 27.000 kvadratnih kilometrov (7000 več kot Slovenija), je pod nadzorom napadalcev, ki so v zadnjem času dosegli največje uspehe prav v Zaporoški oblasti.