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    Svet

    Grožnje iz Irana, uperjene proti Melanii in Barronu Trumpu

    Že prejšnji teden so se po Teheranu pojavili plakati z napisom Kri za kri, ki so zahtevali smrt predsednika Trumpa in njegove družine.
    Tako prva dama kot Barron imata stalno zaščito tajne službe. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Galerija
    Tako prva dama kot Barron imata stalno zaščito tajne službe. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    STA
    28. 7. 2026 | 10:23
    28. 7. 2026 | 10:23
    2:15
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    Melania in Barron Trump tarči groženj iz Irana

    Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima, naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanio in njunega sina Barrona, poroča New York Post.

    Videoposnetek z naslovom Kako ubiti Melanio Trump prikazuje posnetke prve dame v avtomobilski koloni in na nekaterih lokacijah po New Yorku, pri čemer so navedene nekatere modne trgovine, v katerih nakupuje. V videoposnetku je navedeno, da bi bili ti nakupovalni izleti »primerni za operacije svetovnih borcev za svobodo«. Prav tako je podan predlog, da se z živčnim strupom zastrupi kakršna koli oblačila, ki bi jih prva dama morda kupila.

    Na koncu videoposnetka je izrečena tudi grožnja Barronu Trumpu. »To je šele začetek. Barron Trump, počakaj na nas,« vsebino videa navaja New York Post.

    Tako prva dama kot Barron imata stalno zaščito tajne službe.

    Že prejšnji teden so se po Teheranu pojavili plakati z napisom Kri za kri, ki so zahtevali smrt predsednika Trumpa in njegove družine, vključno z Melanio in vsemi njegovimi otroki - Donaldom mlajšim, Ivanko, Ericom, Tiffany in Barronom.

    Melania Trump ta mesec ni imela veliko javnih dogodkov. Ni se udeležila petkovega večernega sprejema Združenja novinarjev Bele hiše. Vir je za New York Post povedal, da ji ni ustrezal urnik.

    Tudi Donald Trump se je doslej večkrat soočal z grožnjami iz Irana, še posebej potem, ko so ameriške in izraelske sile na začetku zadnje vojne z Iranom ubile vrhovnega voditelja Alija Hameneja. V primeru poskusa napada nase je Iranu zagrozil z uničenjem.

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