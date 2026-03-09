Grožnje Kijevu ne le z vzhoda

Odnosi med Budimpešto in Kijevom se zaostrujejo. Na grožnje ukrajinskega voditelja Volodimirja Zelenskega, da bo nad madžarskega premiera Viktorja Orbána poslal vojsko, če ta ne bo umaknil blokade evropskega posojila Ukrajini, so se ostro odzvali tudi v madžarski opoziciji.

Zaradi težkih razmer pri oskrbi z energijo v državi je nocoj madžarski premier sklical izredno sejo vlade. Pred tem je v videonagovoru izjavil, da »moramo pregledati in začasno odpraviti sankcije, uvedene proti ruski energiji po Evropi«. Hkrati je predsednik vlade poslal predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen pismo, v katerem je pozval k odpravi evropskih sankcij proti ruskemu energetskemu sektorju. Kakor so sporočili iz Budimpešte, je Orbán dal pobudo zaradi strmega dviga cen nafte in zemeljskega plina, ki ga je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu.