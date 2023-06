Grške oblasti so aretirale devet domnevnih tihotapcev ljudi, ki naj bi upravljali prenatrpano ribiško ladjo, ki se je v sredo potopila ob obali in se sprevrgla v eno najhujših nesreč v Sredozemlju v zadnjih letih, poroča Guardian.

Iskalna akcija v tragediji, v kateri naj bi umrlo več sto ljudi, se po navedbah vladnih virov še nadaljuje. Doslej je bilo potrjenih 78 smrti, a grška policija ocenjuje, da bi lahko bilo kar 500 pogrešanih, priče pa trdijo, da je z ladjo potovalo tudi okoli sto otrok.

Tovrstni čolni so lebdeče krste

Možnosti, da bi na kopno potegnili potopljeno plovilo, so majhne, ​​saj je morje na območju mednarodnih voda, kjer se je zgodil incident, zelo globoko. Prav tako so minimalne možnosti, da bi našli več preživelih, je za nacionalno televizijo ERT povedal upokojeni grški obalni stražar admiral Nikos Spanos. »Podobne stare ribiške čolne smo videli že na poti iz Libije. Ti čolni sploh niso primerni za plovbo, to so plavajoče krste.«

V četrtek zvečer se je na tisoče protestnikov zbralo v Atenah in mestu Solun na severu države, kjer so zahtevali omilitev migracijske politike Evropske unije. FOTO: Louisa Gouliamaki/AFP

Devet moških egipčanskega poreka

V četrtek zvečer je Skai TV poročal, da so prijeli devet osumljencev tihotapljenja ljudi, vsi so moški egipčanskega porekla, ki so načrtovali nezakonito potovanje več sto ljudi iz Libije v Italijo, potem ko so se najprej odpravili iz Egipta s plovilom za ribolov z vlečno mrežo.

»Osumljenci so v priporu in bodo morali pred lokalnega sodnika,« je za Guardian povedal tiskovni predstavnik grške obalne straže. Državni tožilec bo proti skupini verjetno vložil več obtožnic, vključno za množični umor. Lokalni mediji poročajo, da kapitana ladje ni bilo med njimi.

Ljudje, ki so preživeli brodolom. FOTO: Angelos Tzortzinis/AFP

V četrtek zvečer se je na tisoče protestnikov zbralo v Atenah in mestu Solun na severu države, kjer so zahtevali omilitev migracijske politike Evropske unije, da bi preprečili nove tragedije. Skupina protestnikov je v prestolnici vrgla bencinske bombe na policijo, ki je odgovorila s solzivcem.

Med obiskom v Kalamati v četrtek je Alexis Tsipras, ki je bil premier v letih 2015–2019 na vrhuncu evropske migracijske krize, dejal: »Politika priseljevanja, ki ji Evropa sledi že leta, spreminja Sredozemlje oziroma naša morja v podvodne grobove.« »Kakšen protokol ne poziva k reševanju preobremenjenega čolna, ki se bo kmalu potopil?« se je vprašal.

»Podobne stare ribiške čolne smo videli že iz Libije. Ti čolni sploh niso primerni za plovbo, temveč so lebdeče krste,« je povedal upokojeni grški obalni stražar. FOTO: AFP

Pod svojo konservativno vlado, ki je bila na oblasti do prejšnjega meseca, je Grčija zavzela ostrejše stališče do migracij, zgradila taborišča z obzidjem in okrepila nadzor na mejah. Državo trenutno do volitev 25. junija vodi začasna vlada.

Tiskovni predstavnik grške vlade Ilias Siakantaris je za Reuters dejal, da je največji izziv za mejne države EU »kovanje celovite rešitve EU o migracijah in azilu, ki spoštuje mednarodno pravo in vključuje humanizem«.

Združeni narodi so od leta 2014 zabeležili več kot 20.000 smrti in izginotij v osrednjem Sredozemlju, zaradi česar je to najnevarnejši prehod migrantov na svetu.

Grške oblasti so kritizirali, ker v sredo niso ukrepale, da bi rešile migrante, čeprav je plovilo obalne straže več ur spremljalo ribiško ladjo, preden je ta potonila. Grški uradniki so trdili, da so migranti večkrat zavrnili pomoč in vztrajali, da nadaljujejo pot v Italijo. Vendar pa je mreža aktivistov povedala, da so v istem času prejeli ponavljajoče se klice v sili s plovila.