Grški novinarji stavkajo za žrtve železniške nesreče

Grški novinarji danes stavkajo z zahtevo po celoviti preiskavi železniške nesreče, v kateri je pred dvema tednoma življenje izgubilo 57 ljudi. Zaradi stavke danes ni novic na spletnih portalih, radijskih in televizijskih postajah, jutri, ko bo v državi potekala še splošna stavka, pa ne bo novih časopisov. Stavka novinarjev bo trajala do polnoči, so sporočili sindikati. Na priljubljenem novičarskem portalu in.gr bralca danes namesto novih vesti pričaka osrednje sporočilo »24-urna tišina za sedeminpetdeseterico«.

Premier Kiriakos Micotakis, ki si na spomladanskih volitvah prizadeva za ponovno izvolitev, je vzrok za nesrečo sprva pripisal človeški napaki. Medtem se pozivi k odstopu njegove vlade vse bolj krepijo.

Proti načelniku železniške postaje Larisa, ki naj bi storil ključno napako in potniški vlak preusmeril na iste tire kot prihajajoči tovorni vlak, je bila skupaj s tremi uslužbenci železnic podana obtožnica, medtem pa Grki vse glasneje opozarjajo na dotrajan železniški sistem, ki da je pripomogel k tragediji.

Proti načelniku železniške postaje Larisa, ki naj bi storil ključno napako in potniški vlak preusmeril na iste tire kot prihajajoči tovorni vlak, je bila skupaj s tremi uslužbenci železnic podana obtožnica. FOTO: Angelos Tzortzinis/Afp

V grški prestolnici Atene je minuli teden že protestiralo več kot 40.000 ljudi, po vsej državi pa po podatkih policije več kot 65.000. Novi protestni shodi so potekali tudi čez vikend. Da bo železniški promet postopno znova stekel prihodnjo sredo, 22. marca, je v torek dejal pristojni minister Jorgos Gerapetritis.