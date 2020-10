Grško sodišče: Zlata zora je kriminalna organizacija

Razsodbo je pred sodiščem pričakala večtisočglava množica. Foto: Angelos Tzortzinis/Afp

Protestni shod pred sodiščem se je sprevrgel v izgrede. Foto: REUTERS/Costas Baltas

Sodišče v Atenah je skupino nekdanjih poslancev in pripadnikov grške skrajno desne politične stranke Zlata zora spoznalo za krive vodenja oziroma sodelovanja v kriminalni organizaciji. Z razsodbo je sklenilo pet let dolg maratonski sodni proces proti neonacistični skupini, ki je na vrhuncu globoke gospodarske krize in vsesplošnega nezadovoljstva z razmerami v državi postala tretja največja parlamentarna stranka.Med 68 obtoženci je bilo po poročanju grškega časniki Kathimerini 18 nekdanjih poslancev stranke v grškem parlamentu. Tožilstvo je v obtožnico proti njim vključilo vrsto kaznivih dejanj, od umora grškega raperja, do napadov na migrantske delavce in levičarske aktiviste. Ključno vprašanje za sodišče je bilo, ali se lahko odgovornost za našteta dejanja pripiše tudi vodstvu stranke, vključno z njenim prvakomSodniki so odločili, da aktivnosti Mihaloliakos in še šestih nekdanjih poslancev stranke potrjujejo, da je Zlata zora kriminalna organizacija.V stranki so pred izrekom sodbe še enkrat zavrnili obstoj kakršne koli neposredne povezave med napadi, sojenje pa označili za »zaroto« in poskus omejevanja njene priljubljenosti.Izrek sodbe je pred sodiščem pričakala velika, po nekaterih ocenah 15.000-glava množica nasprotnikov Zlate zore. Med shodom je prišlo tudi do izgredov, med katerimi je manjša skupina protestnikov napadla policiste, ki varujejo poslopje sodišče.