Grško-turška plinska napetost

Glasilo turške vlade (Turkish ­Government Gazette) je v soboto objavilo, da bodo njihove ladje začele vrtati potencialna nahajališča zemeljskega plina v vzhod­nem Sredozemlju. To samo po sebi ni nič novega. Nove so lokacije v neposredni bližini grških otokov, med njimi Krete, Karpatosa, Rodosa in Kasosa. Turško oznanilo je v že tako pregretih odnosih – obmejni spor, migracije – med Grčijo in Turčijo v ­Atenah povzročilo srdit odziv.Glasilo turške državne naftne družbe je objavilo zemljevid 24 lokacij, kjer naj bi Turčija kmalu – po naših podatkih v treh ali štirih mesecih – začela vrtati raziskovalne vrtine. ...