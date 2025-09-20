Guterres: Svet se ne sme pustiti ustrahovati Izraelu

Svet se ne bi smel pustiti ustrahovati Izraelu, ki nadaljuje svojo uničujočo vojno v Gazi in si prizadeva za priključitev zasedenega Zahodnega brega, je v petek izjavil generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres. Znova je tudi obsodil ravnanje Izraela v Gazi.

»Čemur smo priča v Gazi, je grozljivo,« je v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Guterres. »To je najhujša raven smrti in uničenja, kateri sem bil priča v času mandata generalnega sekretarja, verjetno v svojem življenju. Trpljenje palestinskega ljudstva je neopisljivo,« je dodal.

Pred prihajajočo konferenco o rešitvi dveh držav v New Yorku, na kateri naj bi v skladu z napovedmi več držav priznalo Palestino, je Guterres opozoril, da svet ne bi smel pustiti, da ga Izrael ustrahuje. Slednji je namreč zagrozil s priključitvijo Zahodnega brega, če bodo zahodne države na zasedanju ZN nadaljevale s priznanjem. To je zdaj napovedala še Portugalska.

»Ne glede na to, ali bomo storili, kar nameravamo, se bodo ti ukrepi nadaljevali. Imamo pa vsaj priložnost, da mobiliziramo mednarodno skupnost, da izvaja pritisk, da se to ne bo zgodilo,« je dodal.

Guterres sicer izraelskega ravnanja v Gazi ni opredelil kot genocid. »Problem je, da ni v moji pristojnosti, da pravno opredelim genocid. (...) A bodimo jasni, problem ni beseda. Problem je realnost na terenu,« je še povedal.