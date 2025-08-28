Guvernerka Feda Lisa Cook nad razrešitev s tožbo Trumpa

Članica odbora guvernerjev ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Lisa Cook, ki jo želi ameriški predsednik Donald Trump razrešiti s položaja, je danes vložila tožbo zoper to njegovo odločitev. Cook Trdi, da Trump na ta način povečuje pritisk na Fed.

Cook v Trumpovi potezi vidi nezakonit poskus odstavitve člana odbora guvernerjev Feda s položaja. Če bi bil ameriški predsednik pri svoji nameri uspešen, bi bil to prvi primer odstavitve s položaja v zgodovini Feda, piše v tožbi.

Cook pričakuje, da bo sodišče potrdilo njen status članice odbora guvernerjev in ji omogočilo nadaljnje opravljanje obveznosti v tej vlogi.

Trump je svojo namero razkril v ponedeljek. Cook je poslal pismo, v katerem je zapisal, da obstaja dovolj razlogov za njeno razrešitev.

Pri tem se je skliceval na domnevne nepravilnosti pri pridobivanju hipotekarnih posojil. Cook naj bi namreč pri najemanju teh leta 2021 nepremičnini v Michiganu in Georgii navedla kot stalno prebivališče.

Trump jo je obtožil »goljufivega in kriminalnega ravnanja v finančni zadevi« in dejal, da ne zaupa v njeno integriteto.

Cook, po poklicu ekonomistka, se je odboru guvernerjev Feda pridružila maja 2022. Mandat bi ji potekel 31. januarja 2038. Pred imenovanjem je bila profesorica ekonomije in mednarodnih odnosov na državni univerzi v Michiganu.

Trump že mesece pritiska na Fed, ki ga vodi Jerome Powell, naj zniža obrestne mere, a neuspešno. Centralna banka namreč ostaja zaskrbljena glede inflacije, ki jo deloma poganja tudi predsednikova trgovinska politika.