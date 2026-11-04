Guvernerka Minnesote bo senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar

Dolgoletna senatorka slovenskega rodu, demokratka Amy Klobuchar je bila na torkovih volitvah v ZDA izvoljena za guvernerko zvezne države Minnesota. Po poročanju agencije AP je na guvernerskih volitvah dobila 55,49 odstotka glasov ter premagala republikanko Liso Demuth.
Klobuchar je bila v zveznem senatu od leta 2007, leta 2020 se je potegovala tudi za predsedniško nominacijo demokratske stranke, a je nato iz tekme izstopila ter podprla kasnejšega predsednika Joeja Bidna. Klobucharjeva bo na položaju nasledila Tima Walza, ki se ni potegoval za nov mandat.
Demokrati sicer guvernerski položaj v Minnesoti zasedajo od leta 2011. V zadnjem letu so v tej zvezni državi potekali protesti po odmevnih incidentih, ko so agenti Zvezne službe za priseljevanje (Ice) ubili dva civilista.
Med kampanjo je bila tudi Klobucharjeva večkrat kritična do delovanja zveznih agentov. 66-letna Amy Klobuchar, ki je že leta med najbolj priljubljenimi politiki v Minnesoti, je slovenskega rodu po očetovi strani, po materini strani pa ima korenine v Nemčiji in Švici. Njen oče Jim Klobuchar je bil v Minnesoti znan športni in politični novinar, njegova starša pa sta se priselila iz Bele krajine.
Amy Klobuchar je politične vede študirala na univerzi Yale, pravo pa na univerzi v Chicagu. Leta 2006 je bila kot prva ženska iz Minnesote izvoljena v ameriški senat, kjer je delovala skoraj dve desetletji. Ukvarjala se je predvsem s konkurenčnostjo, protimonopolno zakonodajo, varstvom potrošnikov, kmetijstvom in cenami zdravil. Vodila je tudi senatno preiskavo varnostnih pomanjkljivosti ob napadu na Kapitol 6. januarja 2021. Leta 2020 se je potegovala za demokratsko predsedniško nominacijo, nato pa podprla Joeja Bidna.
Na guvernerskem položaju bo nasledila Tima Walza. Med volilno kampanjo je ostro kritizirala delovanje zveznih agentov službe Ice v Minnesoti.
Njene slovenske korenine segajo v Tančo Goro pri Črnomlju, od koder se je konec 19. stoletja v ZDA izselil njen pradedek Mihael Klobučar. Priimek je prilagodil v Klobuchar. Slovenijo je obiskala vsaj dvakrat, ohranila pa je tudi družinsko tradicijo priprave slovenske potice.
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