Haaški meč pravice nad glavo poglavarja Kremlja

Sedemnajstega marca je mednarodno kazensko sodišče v Haagu izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in varuhinje otrokovih pravic Marije Lvove-Belove zaradi suma, da sta z ugrabljanjem ukrajinskih otrok zagrešila vojne zločine. V državah, ki so pristopile k delovanju tega sodišča, so zdaj obvezani, da aretirajo ruskega voditelja, če stopi na njihovo ozemlje. Bi to vse zares tudi storile?