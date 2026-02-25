Haaški sodniki, tarča ameriških sankcij, bijejo plat zvona

Sodnica Beti Hohler, ki je od junija lani tarča ameriških sankcij, je v Bruslju v parlamentarnem odboru za pravne zadeve nastopila na razpravi o imuniteti uslužbencev Združenih narodov in ICC. Pozvala je Unijo, naj zaščiti sodno neodvisnost mednarodnega kazenskega sodišča.

Posebna težava je, da evropski subjekti delujejo skladno z ameriškimi sankcijami, čeprav te zanje ne veljajo. Tudi Slovenija ni izjema. »Evropska banka, katere stranka sem bila desetletja, je objavila, da zapira moj račun dan po sprejetju sankcij,« je povedala Beti Hohler.