Haftar se umika, bitka za Tripoli je končana

Vojska libijske vlade narodne enotnosti s sedežem v Tripoliju je danes razglasila, da so boji v libijski prestolnici in okoli nje končani, celotno območje pa pod nadzorom enot, ki jih devet let po padcu režima polkovnika Moamerja Gadafija večinoma še vedno sestavlja del uporniških milic iz tistega časa – na čelu z borci iz Misrate.Velik preobrat na libijskih bojiščih se je napovedoval že nekaj tednov. Leto in dva meseca trajajoča ofenziva generala Halife Haftarja in njegovih plačancev »z vseh vetrov«, ki se je ustavila na južnih vhodih v Tripoli, je zdaj – vsaj kar zadeva boje za libijsko prestolnico in politični ...