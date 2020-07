Hagija Sofija se iz muzeja spreminja nazaj v mošejo

Potem ko je turško vrhovno upravno sodišče (državni svet) razsodilo, da je bila pretvorba Hagije Sofije iz mošeje v muzej – leta 1934 na vrhuncu sekularizacije Turčije pod vodstvom Mustafe Kemala Ataturka – nezakonita, je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan razglasil, da je najbolj znamenita zgradba v Istanbulu zopet odprta za opravljanje muslimanskih verskih obredov.



Prevedeno: Hagija Sofija (grško: sveta modrost), ki je bila kot krščanska bizantinska katedrala zgrajena leta 532, leta 1453 pa jo je otomanski sultan Mehmed II. po padcu vzhodnega rimskega cesarstva in zasedbi Konstantinopla spremenil v mošejo, po 86 letih zopet postaja islamski verski objekt. To je – gre za močno turško politično sporočilo – že sprožilo srdit odziv grške in ruske pravoslavne cerkve.