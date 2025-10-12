Hamas in Izrael bosta talce izmenjala v ponedeljek zjutraj

Palestinsko islamistično gibanje Hamas bo preostale izraelske talce izpustilo v ponedeljek zjutraj, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil visoki predstavnik gibanja. To je potrdila tudi izraelska stran, ki bo v zameno izpustila okoli 2000 palestinskih talcev.

V ponedeljek ob 11. uri po srednjeevropskem času se sicer izteče rok, do katerega mora Hamas v skladu s prvo fazo dogovora z Izraelom izpustiti talce, ki so jih zajeli ob napadu na Izrael 7. oktobra 2023.

Hamas je ob napadu zajel okoli 250 talcev, po izraelskih podatkih naj bi jih bilo v enklavi še 47, od tega naj bilo živih še 20.

V zameno bo Izrael izpustil okoli 2000 palestinskih talcev, ki so prav tako pridržani brez sodbe.

»V skladu s podpisanim sporazumom se bo izmenjava začela v ponedeljek zjutraj,« je povedal predstavnik Hamasa Osama Hamdan. To je potrdil tudi izraelski koordinator Gal Hirsch, ki je sporočil še, da bodo po vrnitvi živih talcev začeli iskanje posmrtnih ostankov preostalih talcev, da jih čim prej vrnejo v Izrael.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem danes napovedal, da bodo po osvoboditvi talcev iz Gaze tam uničili mrežo predorov, ki jo je naredil Hamas. Operacijo bodo po njegovih besedah izvedli v okviru mednarodnega mehanizma pod nadzorom ZDA.

FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

»Velik izziv bo uničenje terorističnih tunelov Hamasa. Izdal sem ukaz vojski, da se pripravi na to,« je dejal Kac. Dodal je, da je to del predvidene demilitarizacije Hamasa.

Slednja je sicer del druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, o kateri se bosta strani še pogajali.

Hamas ima v Gazi razvejano omrežje predorov, ki so jih v glavnem uporabljale njegove oborožene enote. Izrael trdi, da jih je med dveletno vojno precej že uničil.

Izmenjavi ujetnikov bo v ponedeljek popoldne sledila slovesnost v Šarm al Šejku v Egiptu, na kateri naj bi sodelovali voditelji okoli 20 držav, tudi ameriški predsednik Donald Trump. Udeležili se je bodo tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron ter premierja Italije in Španije Giorgia Meloni in Pedro Sanchez. EU bo zastopal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

V Tel Avivu se je sicer v soboto zvečer zbrala množica ljudi, ki sta jih nagovorila tudi posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Witkoff je zbranim dejal, da morajo biti hvaležni Trumpu za to, kar je dosegel, zahvalil se je tudi arabskim voditeljem ter izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju.

Iz zbrane množice, ki je pozdravila ameriške predstavnike, pa je bilo ob omembi Netanjahuja slišati žvižge, poroča BBC.