    Svet

    Hamas in Izrael bosta talce izmenjala v ponedeljek zjutraj

    Izraelska stran bo v zameno izpustila okoli 2000 palestinskih talcev.
    Posledice izraelske samoobrambe v Gazi. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    Posledice izraelske samoobrambe v Gazi. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    STA, A. V.
    12. 10. 2025 | 10:25
    12. 10. 2025 | 10:39
    3:21
    Palestinsko islamistično gibanje Hamas bo preostale izraelske talce izpustilo v ponedeljek zjutraj, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil visoki predstavnik gibanja. To je potrdila tudi izraelska stran, ki bo v zameno izpustila okoli 2000 palestinskih talcev.

    V ponedeljek ob 11. uri po srednjeevropskem času se sicer izteče rok, do katerega mora Hamas v skladu s prvo fazo dogovora z Izraelom izpustiti talce, ki so jih zajeli ob napadu na Izrael 7. oktobra 2023.

    Tom Potokar: Gaza je klavnica Palestincev

    Hamas je ob napadu zajel okoli 250 talcev, po izraelskih podatkih naj bi jih bilo v enklavi še 47, od tega naj bilo živih še 20.

    V zameno bo Izrael izpustil okoli 2000 palestinskih talcev, ki so prav tako pridržani brez sodbe.

    »V skladu s podpisanim sporazumom se bo izmenjava začela v ponedeljek zjutraj,« je povedal predstavnik Hamasa Osama Hamdan. To je potrdil tudi izraelski koordinator Gal Hirsch, ki je sporočil še, da bodo po vrnitvi živih talcev začeli iskanje posmrtnih ostankov preostalih talcev, da jih čim prej vrnejo v Izrael.

    Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem danes napovedal, da bodo po osvoboditvi talcev iz Gaze tam uničili mrežo predorov, ki jo je naredil Hamas. Operacijo bodo po njegovih besedah izvedli v okviru mednarodnega mehanizma pod nadzorom ZDA.

    FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

    »Velik izziv bo uničenje terorističnih tunelov Hamasa. Izdal sem ukaz vojski, da se pripravi na to,« je dejal Kac. Dodal je, da je to del predvidene demilitarizacije Hamasa.

    Slednja je sicer del druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, o kateri se bosta strani še pogajali.

    Hamas ima v Gazi razvejano omrežje predorov, ki so jih v glavnem uporabljale njegove oborožene enote. Izrael trdi, da jih je med dveletno vojno precej že uničil.

    Izmenjavi ujetnikov bo v ponedeljek popoldne sledila slovesnost v Šarm al Šejku v Egiptu, na kateri naj bi sodelovali voditelji okoli 20 držav, tudi ameriški predsednik Donald Trump. Udeležili se je bodo tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron ter premierja Italije in Španije Giorgia Meloni in Pedro Sanchez. EU bo zastopal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

    Palestinci se množično vračajo med ruševine, iščejo pogrešane svojce

    V Tel Avivu se je sicer v soboto zvečer zbrala množica ljudi, ki sta jih nagovorila tudi posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Witkoff je zbranim dejal, da morajo biti hvaležni Trumpu za to, kar je dosegel, zahvalil se je tudi arabskim voditeljem ter izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju.

    Iz zbrane množice, ki je pozdravila ameriške predstavnike, pa je bilo ob omembi Netanjahuja slišati žvižge, poroča BBC.

    Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Stabilnost oskrbe z elektriko
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Uporaba plina
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    HamastalciIzraelZDAGazaBenjamin Netanjahu

